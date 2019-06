Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 ani din Capitala a fost reținut de polițiști pentru comiterea unui furt.In dimineața de 27 mai un locuitor a Capitalei a anunțat poliția precum ca a fost sustras un carucior pentru copii din scara unui bloc de locuit de pe strada Ismail, sectorul Rașcani.

- Cateva troleibuze stau blocate in sectorul Botanica al Capitalei.Potrivit martorilor de la fața locului, pe aceasta strada s-a creat un ambuteiaj, iar șoferii circula bara la bara.Revenim cu detalii...

- Au trecut cateva zile de cand au inflorit mai multe flori din clumbele Capitalei, dar nu au apucat mult sa bucure ochii trecatorilor ca au inceput sa fie furate.Un astfel de incident a avut loc ieri seara, in jurul orei 22.30 in sectorul Botanica al Capitalei.

- A consumat bauturi alcoolice, dupa care a urcat la volan si a accidentat trei masini din curtea unui bloc si vitrina unui magazin. Este isprava unui barbat din sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata intr-o curte de pe strada Grenoble.

- Alerta medicala in Capitala. Un copil a fost diagnosticat cu meningita agresiva. Despre acest lucru a anunțat pe facebook, primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.Potrivit lui, minorul a fost dus la in stare foarte grava la Spitalul municipal de Boli Contagioase de Copii.

- Mai multi copii care frecventeaza o gradinita din sectorul Botanica din Capitala s-au imbolnavit de scarlatina.10 copii de patru si cinci ani de la o gradinita din sectorul Botanica al capitalei au ajuns la spital dupa ce s-au imbolnavit de scarlatina.

- Au ramas in viata, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac si a luat foc. Accidentul rutier s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 02:00, pe soseaua Muncesti din sectorul Botanica al Capitalei.

- Un barbat de 52 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovit de o ambulanta. Accidentul s-a produs luni seara in cartierul Telecentru al Capitalei.Potrivit politistilor, victima traversa strada neregulamentar, iar masina avea girofarele pornite.