- ■ evenimentul are loc pe 14 martie, in Sala Cupola ■ autorul va oferi doritorilor autografe ■ intilnirea va fi moderata de directorul Mihaela Mereuta, Dorin Ploscaru, Dan Iacob si Mihael Balint ■Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste lansarea cartii „Metode simple de incetinire a timpului.…

- Luni, 4 martie ora 17.00, in Salonul Artelor va avea loc vernisajul “Salonului de primavara” – editia 2019, al membrilor Asociatiei Artistilor Plastici „Alexandru Sainelic”. Evenimentul este organizat de Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” in colaborare cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea…

- Pachetul turistic propus de Agenția de Dezvoltare Hunedoara pentru promovarea județului nu a trecut neobservat de participanții la Targul de Turism al Romaniei. Numai in prima zi a evenimentului, mii de persoane s-au interesat de ofertele turistice. “Peste trei sute de expozanți participanți…

- Un ansamblu vocal-instrumental al Școlii Populare de Arte și Meserii, secție a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj (CCAJS), va participa vineri, 22 februarie 2019, incepand cu ora 17, la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare la Festivalul de muzica populara, tradiții și obiceiuri ”Canta și incanta…

- Biblioteca Judeteana G.T. Kirileanu Neamt, in parteneriat cu Editura „Razesu“, organizeaza o intilnire cu cartea si autorul ei. Evenimentul are loc astazi, 21 februarie, cu incepere de la ora 17.00, in Sala Cupola a instututiei de cultura. Vor fi lansate cartile „Pe urmele unui erou“ de Vasile Bouaru,…

- Știri pe bune! La Pitești, de Dragobete, Pomohaci va invita sa petreceți impreuna! Joi, 21 februarie, incepand cu ora 18.00, la Casa Sindicatelor Pitești va avea loc spectacolul “Din Dragoste, pur și simplu!”, organizat de Școala Populara de Arte și Meserii Pitești și Casa de Cultura „Adriana Trandafir”.…

- La Editura ”Caiete Silvane”, cu sprijinul Centrului de Cultura si Arta al Judetului (CCAJ) Salaj, in Colectia ”Memoria” 2019, a aparut volumul ”Cizerul eroic” – Petru Galis. ”Exista uneori persoane care prin calitațile și realizarile lor iși pun, in mod apasat, pecetea in viața unei comunitați. Atunci…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza miercuri, 23 ianuarie, in Sala Capitol a Filarmonici Banatul un spectacol extraordinar dedicat „Micii Uniri”. Pe scena vor urca unii dintre cei mai indragiți soliști de muzica populara din Banat și nu numai. Spectacolul folcloric intitulat „Din…