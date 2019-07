Stiri pe aceeasi tema

- Tabara de zi pentru copii „Copilarie, Arta si Traditie" se afla la prima editie, iar participarea tinerilor la activitati este gratuita. Copiii vor putea participa la ateliere de creatie, hand-made, pictura pe sticla, tir cu arcul sau fotbal. Tinerii vor fi atat din parohia organizatoare, cat si din…

- Primaria Municipiului Satu Mare și Direcția de Asistența Sociala Satu Mare, prin Centrul Multifuncțional „Alter Ego”continua in acest an proiectul “Tabara de Vara Altfel”. Copiii cu varste cuprinse intre 6 și 18 ani care locuiesc in municipiul Satu Mare sunt așteptați sa petreaca una din cele patru…

- Copiii din București construiesc copacul vieții, un copac uriaș din sticle de plastic. Ei vor, astfel, sa traga un semnal de alarma, de ziua Mediului, in legatura cu importanța reciclarii. Cel mai mare eveniment de reciclare exclusiv pentru copii are loc, miercuri, 5 iunie, in București și este organizat…

- In Noaptea Muzeelor, BCR ofera copiilor si parintilor educatie financiara gratuita in 9 orase din tara. Banca Comerciala Romana BCR participa pentru cel de al doilea an consecutiv la Noaptea Muzeelor. In acest an, va oferi copiilor si parintilor educatie financiara gratuita in 9 orase din tara. In seara…

- In Serbia s-a organizat prima tabara sportiva dedicata copiilor și adolescenților cu deficiențe de vedere. Timp de 4 zile, ei au participat la diverse activitați, supravegheați de antrenori cu experiența care ii invața pe tinerii cu probleme sa depașeasca obstacolele pe care le infrunta zi de zi. Atletismul…

- Ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, s-a plimbat legat la ochi in jurul Resedintei, condus doar de un caine ghid. Și-a aratat astfel sprijinul pentru cei care lupta ca sa le redea lumina persoanelor cu deficiențe de vedere.

- Asociatia pentru Dezvoltare Urbana (ADU) a lansat un proiect menit sa vina in ajutorul parintilor care au copii nevazatori. „Imagini tactile” este un portal cu desene simplificate ce pot fi tiparite in...