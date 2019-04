Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene se vor reuni inaintea termenului limita de 12 aprilie, stabilit pentru Brexit, pentru a analiza eventualele solicitari ale Marii Britanii privind o prelungire mai mare a datei de retagere din Uniune, dupa ce Camera Comunelor a respins ieri a treia oara acordul de separare negociat…

- Opozantii Brexitului se mobilizeaza sambata in strada, la Londra, cu scopul de a cere un al doilea referendum, in timp ce premierul Theresa May face demersuri in culise pentru a-i atrage pe deputati de partea acordului sau al divortului cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.

- Cantareata Taylor Swift nu a participat la gala de decernare a premiilor Grammy, desfasurata duminica seara la Los Angeles, preferand sa fie alaturi de iubitul sau, actorul Joe Alwyn, la ceremonia BAFTA, care a avut loc tot duminica, la Londra, potrivit Press Association. Desi era nominalizata…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca decizia Parlamentului de la Londra cu privire la acordul Brexit este regretabila si echivaleaza cu o iesire din Uniunea Europeana fara niciun fel de prevederi juridice, el sustinand ca in acest caz se vor crea probleme pentru toti cetatenii…

- Bucurie mare pentru un fost concurent la "Mireasa pentru fiul meu". Sotia lui, insarcinata fiind, a dat o veste cu care -a bucurat pe toti cei care le urmaresc activitatea pe retelele de socializare.

- Anne-Marie, Dua Lipa, Jorja Smith si George Ezra sunt artistii care au primit cele mai multe nominalizari pentru Brit Awards 2019, ceremonie care va avea loc pe 20 februarie, la Londra, scrie news.ro.Cantaretele Anne-Marie si Dua Lipa conduc in lista selectiilor cu cate patru nominalizari,…

- La mai putin de trei luni pana la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a inceput mutarea sa de la Londra la Amsterdam, informeaza miercuri dpa si France Presse, potrivit Agerpres.Ministrul olandez al sanatatii, Bruno Bruins, a deschis miercuri…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat din nou duminica acordul privind Brexitul incheiat cu UE, afirmand la postul BBC ca respingerea acestuia in parlamentul de la Londra ar insemna intrarea Regatului Unit...