Stiri pe aceeasi tema

- COD RUTIER 2018: Comisia de transporturi din Camera Deputatilor a hotarat ca permisul va fi in continuare suspendat la acumularea a 15 puncte de penalizare. Deputatii PSD propusera ca permisul sa fie suspendat mai greu, la 45 de puncte de penalizare. Ce a stat la baza acestei decizii?…

- Un tanar circula cu nu mai puțin de 147 de kilometri la ora prin centrul orașului Cluj, și a fost tras pe dreapta de polițiștii rutieri. Agenții i-au aplicat o amenda substanțiala și i-au reținut permisul pentru trei luni. “Politistii rutieri au actionat ieri pe raza municipiului Cluj-Napoca pe linie…

- Este o zi neagra in fotbalul din Romania, iar derby-ul Craiova – FCSB, care era programat pentru seara aceasta nu se amana. Președintele celor din Craiova a confirmat aceasta decizie, care a fost luata dupa ce s-a aflat despre moartea fulgeratoare a legendei din Banie. Citește și: Lorena Balaci, ingenuncheata…

- Un barbat a murit joi seara intr-un grav accident rutier, petrecut la Cluj-Napoca. Cu puțin timp inainte de ora 20, barbatul, in varsta de 41 de ani, din Cluj-Napoca, care se afla singur intr-un autovehicul, pe strada Sf. Ion, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul asupra direcției, mașina a ieșit…

- Mihai Morar iși aniverseaza ziua de naștere duminica, 14 octombrie. Acesta implinește 37 de ani. Prezentatorul de televiziune și omul de radio Mihai Morar a șinut sa le mulțumeasca celor care s-au gandit la el și care i-au transmis urari pe rețelele de socializare de ziua lui de naștere. „Azi.…

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis si sub influenta alcoolului, dupa ce a fost surprins baut in trafic de catre politistii rutieri in urma unui control de rutina.

- Un barbat, de 41 de ani, din comuna Stoina, a fost depistat ieri in trafic de politie, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 40 Stoina, iar cu ocazia verificarilor in bazele de date, acesta figureaza cu permisul de ...

- Mihai Morar a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii lui. Realizatorul tv este pregatit sa revina cu un nou sezon Rai da’ buni și cu multe surprize. „Nimic senzațional. E gata vacanța. Oficial. M-am intors. Nu plec nicaieri. Nu-mi schimb locul de munca.…