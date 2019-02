Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de an, cand se schimba sezonul, sau, pur si simplu cand simtim ca locuinta noastra a devenit sufocata de o harababura de lucruri, multi dintre noi luam decizia sa ne revolutionam casele cu o campanie de ordine generala.

- Sute de mii de romani vor avea salariile majorate in acest an, potrivit Ordonanței de Urgența nr. 114 din 2018. Insa veștile bune nu se opresc aici, salariile din acest domeniu cheie urmand sa creasca și mai mult. Salariul minim net din constructii va fi de 2.360 de lei din 2019. Aproximativ 150.000…

- Obiceiul pitaratului, vechi de pe vremea dacilor, se pastreaza si astazi in satul Limba din judetul Alba, unde zeci de copii, primii colindatori, se trezesc in ajunul Craciunului cu noaptea in cap și merg din casa in casa cu uratul, iar oamenii arunca peste ei fel de fel de dulciuri și fructe. Pitaraul…

- Cea mai mare campanie umanitara din judetul Iasi este in plina desfasurare. In aceasta perioada, “Prietenii lui Mos Craciun“, prin Asociatia Culturala Europeana si cotidianul BUNA ZIUA IASI au pus mana de la mana si au adunat sute de cadouri. Deja, sute de copii din mediul rural si nu numai s-au obisnuit…

- Magie la Episcopia Husilor MIUNUNAT… Chiar daca frigul iernii a inrosit obrajii sutelor de copii veniti ieri in curtea Catedralei Episcopale din toate colturile judetului, surprizele de care micutii au avut parte au transformat ziua de 18 decembrie 2018 intr-una de neuitat! Nicicand nu au mai vazut…

- Premierul Viorica Dancila le-a urat, joi, sanatate, bucurie si impliniri romanilor care isi sarbatoresc onomastica de Sfantul Nicolae. "Il sarbatorim astazi pe Sfantul Ierarh Nicolae, simbol al darniciei si smereniei. Doresc tuturor romanilor ca aceasta zi a generozitatii si a darurilor…

- Bucurie mare in acesta seara in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii, dupa victoria obtinuta de voleibalistii de la CSM Campia Turzii in partida de campionat cu Stiinta Explorari Baia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fostul director al SC Drumuri și Poduri Locale SA, Mihai Conțan (foto), a fost dat in judecata de firma pe care a condus-o mulți ani, dupa un control al Curții de Conturi in care se precizeaza ca ar fi incasat bani deși nu și-ar fi indeplinit toți indicatorii de performanța. Conțan respinge insa acuzațiile…