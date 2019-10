Stiri pe aceeasi tema

- In spitalele din Bucuresti si din Slobozia, victimele teribilului accident din Ialomita se lupta pentru viata. O tanara de 19 ani este inca in stare critica, desi medicii au detubat-o si este constienta.

- Un accident de circulatie extrem de grav a indoliat orasul Bacau, impactul extrem de puternic intre un motocicleta si o masina de taximetrie ducand la moartea unui tanar om de afaceri in varsta de 27 de ani. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care un tanar afacerist din judetul Bacau a…

- Minune a naturii intr-un sat din județul Timiș. In localitatea Banloc, satenii au parte de un peisaj de primavara. Asta pentru ca prunii au inflorit pentru a doua oara in acest an, chiar la mijloc de toamna. Astfel, flori albe pot fi admirate in pomii din livezile oamenilor, care sunt uimiți de spectacolul…

- Cristina Balan s-a facut remarcata in urma cu mulți ani, in trupa Impact, iar in urma cu ceva timp a caștigat „Vocea Romaniei”, in echipa lui Tudor Chirila. Artista este casatorita și are gemeni, care sufera de sindromul Down. Matei și Toma s-au nascut in 2013, iar de atunci, viața artistei și a soțului…

- Sfarșit cumplit pentru o adolescenta in varsta de 19 ani din Ștefanești. Andreea Corina Lascu a murit spulberata de tren luni noapte, in Voluntari, la cinci luni dupa ce prietenul ei s-a stins din viața in același loc. In luna mai, Ionut Militaru, un prieten de-al fetei, si-a pierdut viata dupa ce a…

- Imagini absolut dramatice au fost surprinse marti seara, langa o statie de metrou din Bucuresti. O femeie a gasit o familie numeroasa care dormea pe jos. Este vorba de o mama cu cinci copii, de varste mici, care nu mai au o casa si sunt nevoiti sa doarma sub cerul liber.

- Dupa celebra metoda "Accidentul", hotii au pus la cale noi moduri prin care-si pacalesc victimele. "Amenda pentru parcare" e cea mai recenta inventie. Practic, soferii se trezesc cu o falsa sanctiune in parbriz si sunt pusi sa plateasca online aproape 3.000 de lei.

- Avea toata viața inainte, dar o clipa de neatenție l-a costat scump și i-a curmat crunt destinul. Un tanar de 25 de ani din Aghireșu și-a pierdut viața marți, intr-un stupid accident. Venise la Fizeșu Gherlii cu un var, pentru a aduce un utilaj pe o platforma, la noua construcție a cabinetului medical…