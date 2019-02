Stiri pe aceeasi tema

- Calatoria cu mijloacele de transport in comun devine mai usoara in tot mai multe orase ale tarii! Alaturi de Sibiu, si in Oradea este, mai nou, posibila plata drumului direct cu cardul, in tramvaie ori in autobuze. Totul contactless. Sute de aparate speciale au fost montate in vehiculele si garniturile…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a postat, luni, pe pagina sa oficiala de Facebook un clip prin care vrea sa demonstreze prin imagini cat de daunatori sunt cormoranii. In prealabil, Petre Daea a declarat, joi, despre cormorani ca sunt o foarte mare problema pentru acvacultura…

- Romania are potentialul de a fi un foarte bun mediator incat dosarul privind drepturile de autor sa fie inchis in perioada detinerii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a declarat, marti, ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz. Ministrul Culturii a fost prezent in Comisia pentru cultura si educatie…

- Romanii se vor prezenta de doua ori sa voteze in 2019, o data in luna mai pentru a-si trimite reprezentantii in Parlamentul European si inca o data, la final de an, pentru a alege presedintele Romaniei. Actualul sef al statului, Klaus Iohannis, este primul care a intrat in cursa pentru Cotroceni.

- Organizația PES activists Romania saluta realegerea lui Sergei Stanishev in funcția de Președinte al Partidului Socialiștilor Europeni | Party of European Socialists. "Sergei este un adevarat prieten al Romaniei și al stangii romanești. Impreuna luptam pentru aderarea Romaniei și Bulgariei…

- Dancila i-a felicitat la inceputul sedintei de guvern pe toti ministrii si pe cei implicati in pregatirea primului mandat al Romaniei la Presedintia Consiliului UE."Si dupa intalnirea cu conferinta presedintilor de la Bucuresti, saptamana aceasta, am avut intalnire cu Colegiul Comisarilor,…

- Sprijin financiar de la APIA Fermierii trebuie sa depuna în aceasta luna la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura cereri care vizeaza acordarea de sprijin financiar pentru cresterea animalelor si pentru combustibilul utilizat în domeniul agricol. Pâna…

- 450 de tineri de 18 ani din Romania au ocazia sa calatoreasca, gratuit, cu trenul, in Uniunea Europeana, incepand de anul viitor, prin programul "DiscoverEU", aflat la a doua editie. Inscrierile in program incep astazi, potrivit unui comunicat de presa remis joi Ziare.com. "Peste…