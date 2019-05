Bucurie in Familia Regala britanica: Printul Harry, tata de baiat!

Stiri pe aceeasi tema

- Coroana britanica se teme de Meghan Markle! Ducesa si Printul Harry vor fi „exilati” in Africa! Conform celor mai noi zvonuri, Casa Regala a Marii Britanii s-ar teme ca Meghan Markle ar putea deveni mai „mare” decat Printesa Diana, iar recenta muare a Printului Harry si a Ducesei de Sussex la Frogmore…

- Cosmin Contra are motive de bucurie. Vlad Chiricheș s-a refacut și are mari șanse ca joi sa reintre in echipa lui Napoli, la partida retur cu Zurich din șaisprezecimile Europa League (3-1 pentru italieni in tur). Accidetat toamna trecuta, Chiricheș este anunțat in echipa lui Napoli de Il Mattino. Carlo…

- Mii de 39;veste galbene 39; au demonstrat sambata la Paris si in alte orase franceze, la trei luni dupa debutul acestei miscari de contestare sociala care persista in pofida unei anumite 39;oboseli 39; a opiniei publice, transmite AFP citat de Agerpres.roLa Paris, cateva mii de persoane s au reunit…

- A fost prelungit termenul limita pana la care se desfasoara recrutarea pentru invatamantul liceal, postliceal si universitar militar, astfel: - 08.03.2019 - Colegii Nationale Militare; - 04.04.2019 - Inv ...

- Meghan Markle i-a trimis o scrisoare tatalui ei, Thomas, la puțin timp de la nunta regala, scrisoare pe care barbatul a ținut-o ascunsa pana acum. Intr-o scrisoare emoționanta adresata tatalui ei, Meghan și-a exprimat tristețea in legatura cu declarațiile pe care Thomas Markle le-a facut inca din momentul…

- Casatoria lui Meghan Markle cu Printul Harry a starnit, de la bun inceput, foarte multe controverse, iar relatia lor fericita a fost pusa sub semnul intrebarii in repetate randuri. Exista chiar si ”previziuni” care anticipeaza o despartire in maximum cinci ani, iar motivele care ar duce la o asemenea…

- Veste buna pentru locuitorii din satele Broșteni și Bogatu Roman din județul Sibiu, dar și pentru toți cei care tranziteaza drumul județean DC141C. Acesta face legatura cu județul Alba. Read More...