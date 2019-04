Bucuria Învierii la Bocșa Montană Biserica cu hramul “Pogorarea Sfantului Duh” din Bocșa Montana și-a așteptat, ca in fiecare an, credincioșii la slujba de Inviere, gatita de sarbatoare. Restaurata in 2017 de artistul plastic Rita Aldea, biserica a fost frumos decorata, spațiul din centru pana la sfantul mormant fiind strajuit de lumanari impodobite cu flori, aduse de oameni. Dealtfel, bocșenii din Montana obișnuiesc de mulți ani sa infrumusețeze astfel biserica de Sfintele Paști, tradiția fiind pastrata și continuata din generație in generație. Dupa slujba de Inviere, preotul paroh Ciprian Costiș, a imparțit Lumina… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

