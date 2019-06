„Bucuria” de la FITS 2019!

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in plina desfașurare, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continua sa surprinda și sa-i seduca pe iubitorii artelor spectacolului cu noi propuneri, povești, spectacole și revarsare de culoare in orașul de pe Cibin!

- Institutul francez din Romania, la Sibiu, in perioada 19-24 iunie, pentru a fi mai aproape de publicul sau și de invitații francezi din cadrul celei de-a 26-a ediții a FITS – Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Read More...

- Singura bursa de spectacole din Romania, cea din cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), a inceput luni si promoveaza pentru prima data artistii din Republica Moldova, in urma urma unui parteneriat cu Institutul Cultural Roman, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES.…

- Spectacole ale unor mari regizori, evenimente stradale, lansari de carte si conferințe au marcat cea de a doua zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Totul, sub semnul bucuriei de a darui.

- Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS), cel mai important eveniment de gen din Romania, a inceput vineri, fiind asteptati in fata publicului 3.300 de artisti din 73 de tari, care vor evolua in tot orasul, timp de zece zile.

- Cea de a XXVI-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), care are loc in perioada 14-23 iunie, are ca tema "Arta de a darui". Sarbatoarea artelor spectacolului propune, in cele zece zile, 540 de evenimente, in 75 de spatii de joc, la care vor participa 3300 de artisti si…

- Se va juca teatru in mod spectaculos la Sibiu unde pregatirile pentru Festivalul Internațional sunt in toi. De vineri vor fi spectacole de strada, teatru, dans, muzica și cateva surprize inedite.

- *„Este o recunoaștere care consfințește eforturile pe care le-am facut de-a lungul timpului.” Maestrul Constantin Chiriac, minunat actor, director general al Naționalului sibian și președinte al celui mai important festival de artele spectacolului din Europa – Festivalul Internațional de Teatru de la…