Bucurestiul va ramane vedeta segmentului de spatii logistice si in 2018 Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat de Cluj-Napoca, Sibiu si Oradea. Anul trecut, stocul total de spatii logistice din Romania a depasit pragul de trei milioane de metri patrati, potrivit unui raport de piata realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman&Wakefield Echinox. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- “Ne-am propus sa crestem portofoliul de spatii logistice la peste un milion de metri patrati.” CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, continua sa se dezvolte alert la nivel national, compania…

- Vasile Armenean, antreprenorul care a cladit afacerea Betty Ice cu afaceri de 30 milioane de euro anual si care a vandut businessul catre gigantul anglo-olandez Unilever, a facut primii bani lucrand pe un santier in Austria, acolo unde a fugit inainte de Revolutie. In Austria, Vasile…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Un studiu privind cele mai eficiente orașe din România plaseaza Cluj-Napoca pe locul 8 în România. Performanța administrativa a Clujului, care beneficiaza de uriașe investiții private, nu este pe masura mediului privat. Cel mai eficient oraș din România…

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- In ultimii cinci ani, stocul de birouri din Bucuresti a crescut cu aproximativ 800.000 de metri patrati, de la 1,8 milioane de metri patrati la peste 2,6 milioane de metri patrati, in timp ce rata de neocupare a scazut de la 15% la 8-8,5%, potrivit datelor centralizate de catre Cushman & Wakefield…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut, in 2017, cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis luni AGERPRES. Cea mai mare parte a cererii a venit din partea…

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Romanii calatoresc tot mai mult cu avionul. O arata datele record din 2017. Numai prin aeroporturile din Capitala au trecut anul trecut, peste 12 milioane de pasageri, iar 2018 se anunta cel putin la fel de intens. În aceste condiţii, cele mai importante companii aeriane au anunţat zboruri…

- In primele noua luni din anul trecut au fost livrati 215.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, iar pana la finalul anului urmeaza sa fi livrat un total de 327.000 de metri patrati, potrivit lui Costin Banica, Head of Industrial Agency JLL Romania, care a acordat un interviu pentru…

- In ultimii cinci ani, peste 100 de zboruri au fost intarziate in perioada Craciunului și a Revelionului, mai bine de 6.800 de pasageri romani avand de suferit din cauza intarzierilor. Zilele de 22 și 23 decembrie 2016, respectiv 6 ianuarie 2017, au fost cele mai aglomerate pe principalele aeroporturi…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Peste 100.000 de romani lucreaza in IT, domeniul care, impreuna cu tehnologia comunicarii, depaseste 6% din PIB. Cifra de afaceri s-a dublat, iar numarul firmelor de IT a crescut cu 50% in ultimii sase ani, conform unul studiu. Competitia pentru titlul de pol al IT-iului din Romania s-a dat intre Cluj-Napoca,…

- Aeroportul Henri Coanda si cel din Cluj-Napoca au inregistrat cele mai multe probleme la zboruri in ultimele 60 de zile. In perioada octombrie-noiembrie, data de 17 noiembrie (vineri) a fost cea care a marcat cele mai multe intarzieri pe cinci aeroporturi din Romania, cand 464 de curse au…

- Oferta pentru cei interesati de un job in IT s-a dublat de la aproximativ 2.481 de anunturi la inceputul acestui an la 4.867 in prezent, in timp ce numarul candidatilor cu experienta in IT a ajuns la 358.700, potrivit datelor inregistrate pe portalul de recrutare BestJobs.eu. "Daca la inceput…

- Asa cum era de asteptat, topul destinatiilor preferate de catre romani este condus de statiunile montane, urmate de satele din Transilvania, Bucovina si Maramures, precum si de Alba Iulia. Potrivit sursei citate, un trend crescator inregistreaza si city break-urile cu avionul in Romania, incurajate…

- Miercuri, 22 noiembrie, in București, la Hotel Pullman, Portalul Național EduManager.ro, alaturi de „Oameni și Companii”, a organizat a cincea ediție a Galei EduManager, la care au participat peste 160 de reprezentanti ai institutiilor de educatie din invațamantul universitar și preuniversitar.…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Candidații admiși la examenul de rezidențiat își aleg locurile/posturile posturile în specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat un comunicat al Ministerului Sanatații. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se face…

- Reteaua Profi a inaugurat saptamana aceasta magazine la Blejesti, Botoroaga, Craiova, Patarlagele, Poeni si Timisoara, ajungand sa cuprinda in totalul lantului de retail 365 de localitati. 0 0 0 0 0 0 Magazinele din comunele teleormanene Blejesti, Poeni si Botoroaga functioneaza in format…

- Casa de Cultura a Studentilor Galati organizeaza sambata, 25 noiembrie 2017, ora 18.00 in Clubul Fratelli, evenimentul “Gala Extravagance”. Gala a fost realizata anual, incepand cu anul 2005 pana in anul 2012, avand 8 editii la activ, proiectul fiind reluat din anul 2016 . “Gala Extravagance” a fost…

- Evenimentul a primit numele de "Legile Justiției! Nu scapați!", un protest fiind anuntat pentru duminica, 26 noiembrie, in Piata Victoriei. Mesaj pe Facebook "PSD-ALDE intra cu viteza in ultima faza pentru adoptarea Legilor Justiției: calendar accelerat in Parlament, mobilizare masiva…

- 2017 este un an bun pentru turismul romanesc cu cei mai mulți turiști din 1990 pana acum, conform datelor de la Institutul Național de Statistica și de la hotelieri. A crescut atât numărul de turiști străini care ne vizitează țară, cât și cel al românilor…

- In perioada 20-24 Noiembrie 2017, proiectul „Doneaza sange! Fii erou!” organizeaza o noua campanie de donare de sange. Aceasta va fi o campanie naționala de donare de sange, una dintre cele mai ample organizat pana acum in Romania și se va desfașura simultan in 10 centre universitare din țara: Brașov,…

- De Black Friday 2017, agentia de turism Christian Tour are reduceri de pana la 70% la destinatiile interne si de pana la 50% la destinatiile externe. 0 0 0 0 0 0 Black Friday 2017 in turism coincide cu targul care are loc la Romexpo, in perioada 16-19 noiembrie 2017. Astfel, Christian…

- Printre hotelurile incluse in oferta „Black Friday” se numara Phoenicia Hotels (Phoenicia Holiday Resort, Phoenicia Luxury, Phoenicia Royal), Zenith Conference and Spa 4* (Mamaia), Hotel Victoria 3* (Mamaia), Complex Steaua de Mare 3* (Eforie Nord), Complex Dunarea 3* (Eforie Nord), 2D Resort and…

- Romania se situeaza pe ultimele poziții intre țarile europene din punct de vedere al densitații de spații comerciale, cu o valoare de 104 metri patrați la mia de locuitori, in timp ce Norvegia inregistreaza cea mai ridicata valoare, de 921 metri patrați (mp), conform unui raport de specialitate remis…

- Sectoarele industriale, logistica si de birouri din Bucuresti au fost motoarele pietei de dezvoltare de proiecte imobiliare in primele 9 luni ale anului, in timp ce retailul a inregistrat cel mai redus ritm de crestere din punct de vedere al proiectelor livrate in acest interval. Potrivit…

- Procurorii DNA de la Cluj l-au trimis in judecata pe Dorin Gavril Debucean, fost director general al Companiei Naționale de Autostrazi și Drumuri Naționale din Romania (CNADNR) București pentru abuz in serviciu in forma continuata care a produs consecințe deosebit de grave. In rechizitoriul transmis…

- Sindicalistii anunta noi proteste. Decizia Guvernului de a adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta privind transferul contributiilor de la angajator la angajat ii nemultumeste pe sindicalisti. Acestia nu vor renunta la protestele anuntate, care vor avea loc in mai multe orase din tara. 0 …

- Astfel, dupa protestul organizat marti, 7 noiembrie, la Dacia, pe platforma Mioveni, vor fi programate actiuni similare pana la data de 15 octombrie 2017. Calendarul actiunilor de protest continua miercuri, 8 noiembrie, de la ora 16:00, cand aproximativ 1.000 de membri de sindicat se vor afla…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache (PSD) considera ca protestatarii care si-au manifestat nemultumirea, duminica, fata de proiectul de modificare a legilor Justitiei fie au fost dezinformati, fie nu cunosc legile. „Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata…

- Approximately 15,000 people in Bucharest and other 13,000, in the opinion of the organizers or the Gendarmerie, in Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi and Brasov protested against the bill aimed at amending the Laws of Justice and other legislative drafts, but also against the politicians in the…

- Mii de oameni protesteaza duminica seara in mai multe orase din tara. Printre aceste orase se numara si municipiul Baia Mare. La protest sunt prezente aproximativ 500 de persoane. La Cluj, precum si in Sibiu sunt peste o mie de persoane in strada. Cateva sute de persoane s-au adunat si in Brasov, peste…

- Mai multe proteste fata de proiectele de modificare a Legilor Justitiei au loc duminica seara în Bucuresti si în alte orase din tara si din afara. Circulația în Piața Victoriei a fost blocata, sunt deja mii de oameni și numarul lor este în creștere. În Bucuresti,…

- In București, oamenii sunt chemați sa se adune la ora 18,00 in Piața Victoriei, urmand ca in jurul orei 19,00 sa plece in marș spre Parlament. Manifestații asemanatoare sunt anunțate pentru duminica in alte orașe din țara, precum și in Paris, Berlin, Roma, Zurich. "Proiectul de modificare…

- Mai multe proteste fața de proiectele de modificare a Legilor Justiției sunt anunțate pe Facebook pentru duminica seara în București și în alte orașe din țara, dar și din strainatate. Partidele din opoziție PNL, USR, dar și Platforma România 100, coagulata în jurul fostului…

- Siegfried Muresan, la o conferinta de presa la Brasov, in campania electorala Primarul George Scripcaru a avut o intalnire cu europarlamentarul Siegfried Muresan, negociatorul sef al bugetului Uniunii Europene pe anul viitor si vicepresedinte al Comisiei pentru bugete al Parlamentului European. Discutiile…