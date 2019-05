Bucurestiul, sub avertizare de ploi insemnate si descarcari electrice Dupa cum se poate constata deja, in mai multe zone din Bucuresti ploua cu galeata, cum se spune. De altfel, meteorologii au emis o atentionare tip nowcasting COD GALBEN pentru Capitala. S-a anuntat ca in intervalul 15:45-17:00 va ploua, fiind asteptate averse “ce vor cumula 15…20 l/mp, izolat 25 l/mp”. Precipitatiile vor fi insotite de […] Bucurestiul, sub avertizare de ploi insemnate si descarcari electrice is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

