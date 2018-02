Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Primarul General, Gabriela Firea, a fost prezenta astazi, in Piata Constitutiei din Capitala pentru a prezenta raportul actiunilor de deszapezire, dar si instalatiile de topit zapada achizitionate in premiera de Primaria Capitalei.Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, Municipalitatea…

- Aproape 90 la suta din arterele principale din Capitala au fost curatate complet, sustine primarul Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice "se fac eforturi" sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata Constitutiei.

- Primarul Capitalei da asigurari ca 90% din arterele principale sunt deszapezite. Probleme mai au bucurestenii care stau pe strazile secundare, acolo unde utilajele de deszapezire intervin abia acum. Gabriela Firea le-a raspuns si bucurestenilor care s-au plans ca statiile RATB nu erau curatate. In premiera,…

- 'Pe platforme betonate din Capitala strangem mormanele de zapada si, in premiera, avem 12 utilaje pentru topit zapada, care vor functiona pentru a o topi inainte sa capete un aspect inestetic. Sunt trei in Piata Constitutiei, una in Piata Victoriei, pe bulevardul Timisoara, la Parcul Carol si la…

- Primarul Capitalei a declarat, miercuri, ca, in premiera, in Bucuresti, vor functiona 12 utilaje de topit zapada. Edilul a precizat ca la numarul destinat parintilor care au nevoie de ajutor cat copiii nu merg la scoala au sunat persoane care voiau sa verifice daca functioneaza acest serviciu.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in flux continuu, inca de azi noapte pentru curațarea drumurilor din Capitala. Firea a precizat ca, anul acesta, in Capitala avem 12 mașini de topit zapada și acestea vor fi amplasate in mai multe zone din București.”In…

- O mașina care a schimbat cursul istoriei automobilului! Astazi, 27 februarie 2017, Rolls-Royce Motor Cars anunța cu mandrie crearea unei colecții de 35 de masini facute pe baza lui Rolls-Royce Ghost din gama de modele a anului 2018, creata drept omagiu pentru modelul original Silver Ghost.

- Compania Renault a lansat un video teaser scurt in care ne arata primele imagini cu un nou concept numit EZ-GO. Premiera oficiala a prototipului va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva in data de 6 martie a acestui an.

- Luni dimineata, Roma s-a trezit sub un strat gros de zapada. Inca de ieri, Primaria a emis un comunicat prin care populatia a fost informata ca scolile, parcurile si gradinile publice vor fi inchise. De la primele ore ale diminetii, locuitorii Romei au iesit in strada, invaluiti de un alb care li se…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Desene originale realizate manual folosite la crearea unor filme Disney devenite clasice, precum "Alice in tara minunilor/ Alice in Wonderland" si "Alba ca Zapada/ Snow White", vor fi salvate de la disparitie de Getty Conservation Institute, scrie

- Desene originale realizate manual folosite la crearea unor filme Disney devenite clasice, precum "Alice in tara minunilor/ Alice in Wonderland" si "Alba ca Zapada/ Snow White", vor fi salvate de la disparitie de Getty Conservation Institute, potrivit bbc.com.

- O premiera absoluta din partea companiei Lexus ne asteapta peste cateva zile. In cadrul Salonului Auto de la Geneva va debuta cel mai mic crossover din gama marcii nipone, numit UX si facut pe baza conceptului prezentat in 2016.

- Bucurestiul sta, din nefericire, in fata unui dezastru care asteapta sa se intample. Inconstienta primarilor de dupa ’89 incoace incepe “sa dea roade”, iar Gabriela Firea nu face exceptie – nicio cladire nu a fost consolidata in anii sai de mandat, desi mii de apartamente…

- Meteorologii anunta ca vremea se va strica, incepand de marti seara, urmand a se inregistra precipitatii insemnate, in cea mai mare parte a tarii, pana joi la pranz. De marti seara pana miercuri dimineata, 12 judete din partea de sud si sud-vest vor fi sub cod galben de ninsori abundente si se va depune…

- Chiar daca intreaga Moldova se afla sub cod galben de ninsori, oficialii clubului CSM Poli Iasi dau asigurari ca meciul cu FC Botosani, programat luni, de la ora 18:00, se va disputa in conditii optime. Insusi primarul Mihai Chirica a inspectat suprafata de joc, in cursul zilei de joi si le-a cerut…

- Proiectul benzii dedicate. Primarul a dat un termen despre care specialistii habar nu au Primaria le-a cerut specialistilor in trafic rutier sa urgenteze propunerea solutiilor pentru continuarea benzii dedicate mijloacelor de transport in comun, a declarat primarul Emil Boc. În august 2017,…

- Circa 1.000 de masini au ramas blocate din cauza unei puternice furtuni de zapada care a afectat o zona de coasta din apropierea Marii Japoniei marti, determinand autoritatile sa solicite ajutorul armatei, a informat presa locala, potrivit www.straitstimes.com. Autovehiculele au ...

- Subiectul parcarilor din Ploiesti revine in actualitate la acest inceput de an, in contextul in care SGU pregateste bugetul de venituri si cheltuieli, la care se solicita atentie mai mare in privinta veniturilor, dar si doua noi proiecte, unul vizand parcarile de la blocuri si unul spatiile din centru.…

- Zilele trecute, aratam faptul ca Municipiul Baia Mare plateste pana la inceputul lunii martie nu mai putin de 1,6 milioane euro pentru deszapezirea orasului. Cel putin partea financiara este respectata, pentru ca de zapada nu se ocupa cele doua firme cu care Primaria a incheiat contractul. E suficient…

- Potrivit Info Trafic Cluj, un sofer aflat la volanul unui autoturism BMW înmatriculat în Maramures a pierdut controlul pe fondul neadaptarii vitezei, a patruns pe contrasens și a lovit trei masini parcate.

- Primaria municipiului Slatina anunta lansarea site-ului "ww.slatina650.ro", parte componenta a actiunilor din cadrul manifestarilor ce vor marca in acest an implinirea a 650 de ani de atestare documentara a orasului, eveniment ce va fi sarbatorit in cadrul celei de-a doua editii a "Galei Laureatilor"…

- In dupa amiaza zilei de sambata, 20 ianuarie, aria precipitatiilor se va extinde in sud si sud est. In Dobrogea acestea vor fi in general moderate cantitativ, ploaie si lapovita la inceput, iar in cursul serii si al noptii predominant ninsoare, astfel ca se va depune strat nou de zapada in medie de…

- Incepand de joi, 18 ianuarie, lucratorii Citadin S.A. au inceput transportul zapezii din oras. Astfel, intre orele 8.00 si 20.00, angajatii societatii au incarcat si transportat in zona C. A. Rosetti un volum de 1.300 de metri cubi de zapada din sos. Bucium, bd. Poitiers, precum si din zonele Palat,…

- Primul viscol din aceasta iarna a creat probleme in municipiul Galati si in judet. Zapada nu s-a depus atat de mult, dar vantul a lasat fara curent electric zeci de localitati. Din pricina penei de curent, 15 unitati de invatamant din judetul Galati au oprit cursurile. Au existat si exceptii, cum ar…

- Vremea rea face ravagii in satele din Moldova. Din cauza ninsorilor abundente, mai multe mașini au ramas blocate pe un drum din satul Izbiste, Raionul Criuleni.Autoturismele sunt blocate de ceva vreme, din cauza stratului gros de zapada, care nu permite șoferilor sa-și continuie drumul.

- Pârtiile de la Șuior sunt cele mai bune din acest sezon, anunța administratorii domeniului de schi. Iarna a inceput anul acesta mai greu, insa acum si-a intrat pe deplin in drepturi. ”In acest moment pot spune ca avem parte de CELE MAI BUNE PARTII DIN ACEST…

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei, informeaza news.ro.

- Liviu Dragnea anunța ca recurge la o premiera in mandatul sau de președinte al PSD! Dupa ce a eșuat cu numirile a 3 premieri, Sevill Shhaideh, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, Dragnea jura ca el nu se va mai implica in numirea celui de-al patrulea prim-ministru din PSD.Șeful social-democraților…

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Proprietarul Hotelului de Gheata de la Balea Lac, Arnold Klingeis, crede ca domeniul schiabil Balea ar putea aduce 150 de kilometri de partie in masivul Fagaras, potrivit unei proiect tehnic care s-a realizat in 1974. "Noi asteptam de 20 de ani acest proiect. Cred foarte mult in acest…

- Municipalitatea pregateste reabilitarea mai multor strazi de pe raza orasului. La sfarsitul anului trecut, Primaria a inceput demersurile pentru a-si autoriza lucrari de modernizare la 24 de strazi. Una dintre strazile vizate de municipalitate este soseaua Munteni, cea care incepe la intersectia Moara…

- Condițiile de schi se anunța a fi excelente, la Șureanu, pentru perioada sarbatorilor de iarna. Ninsorile abundente și gerul au facut ca partiile sa fie pline de zapada proaspata. Sezonul continua in bune condiții la Arieșeni, unde partiile sunt acoperite de zapada suficienta, menținute de vreme rece…

- O masina ce apartine Primariei Capitalei a fost surpinsa circuland pe linia unica facuta recent de institutie pentru tramvaiul 21, pe Soseaua Colentina. Imaginea a fost postata de un cetatean pe Facebook si a stranit un val de nemultumire. Intr-un comunicat de presa, primaria Capitalei anunta ca l-a…

- Agitatie mare in parcarea scolii Alexandru Macedonski din Craiova, acolo unde in sala de sport a fost amenajata distribuirea pachetelor. Cei mai multi au venit cu taxiurile ca sa-si ridice alimentele gratuite, potrivit digi24.ro. "50 de lei ne-a costat drumul. Ce-si bate domn'e, joc de lume,…

- F.T. Ieri, in jurul orei 11, politia prahoveana a luat masura inchiderii drumului dinspre Sinaia spre Cota 1400, din cauza zapezii asternute pe sosea. Conform reprezentantilor IPJ Prahova, in urma caderii de zapada, pe acest tronson de drum, mai multe autoturisme ramasesera blocate pe traseu, iar un…

- 14 autoturisme in care se aflau turisti care doreau sa ajunga la Cota 1400 din Sinaia au ramas blocate la mijlocul drumului din cauza zapezii. Oamenii au cerut ajutor autoritatilor, iar Primaria din Sinaia a decis sa trimita un utliaj pentru a deszapezi drumul spre partiile de la 1400.

- Politia Romana reaminteste soferilor ca, in cazul in care circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope de iarna, risca sa fie amendați. De asemenea, se reține certificatul de inmatriculare/inregistrare al autoturismului, eliberandu-se o dovada inlocuitoare fara drept de circulație.…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- "Pentru a nu exista dubii, am primit si pot prezenta public - și pe aceasta cale va afla și doamna Firea – fotografii a peste 200 de mașini care presteaza ilegal serviciul de taxi și care se afla pe lista primariei cu autorizații expirate. Pentru toate aceste mașini exista sesizari catre Poliția…

- O priveliste dezolanta se dezvaluie celor care ajung in cel mai sarac cartier al municipiului Orastie. Raul care traverseaza locurile unde traieste cea mai mare comunitate de romi a fost transformat in cea mai intinsa halda de gunoi.

- Iarna isi intra in pe deplin drepturi. De sambata seara, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. Din peisaj nu vor lipsi lapovita si ninsorile, dar si polei in Oltenia. Cu toate acestea meteorologii spun ca vom avea Craciun fara zapada, dar cu…

- Reprezentantii Primariei Resita si Politiei Locale sunt decisi sa sanctioneze drastic resitenii care nu curata zapada si gheata in preajma imobilelor. Primaria reaminteste resitenilor ca exista doua hotarari care ii obliga pe proprietarii de imobile sa ia masuri in anotimpul rece. “Autoritatile publice,…

- Accidentul din Capitala in care au fost implicate sapte autovehicule ar fi fost provocat de catre soferul unei masini a Jandarmeriei, care era baut, arata primele verificari ale Brigazii Rutiere a Capitalei. Reprezentanti ai Brigazii Rutiere au declarat ca primele verificari arata ca accidentul s-a…