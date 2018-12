Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va veni in vizita in Romania, in 2019, a informat Arhiepiscopul Ioan Robu al Bucurestiului, presedintele Conferintei Episcopilor Romani. Arhiepiscopul Ioan Robu s-a intalnit in data de 9 noiembrie cu Papa, impreuna cu episcopi din Romania. „Intalnirea cu Papa a fost lunga, pentru ca fiecare…

- "Primaria Bucuresti, din bugetul propriu, face echilibrari pentru sectoare si au decis prin formula de calcul sa lase foarte putini bani la nivel de municipiu Bucuresti si sa dea toti banii la sectoare, in asa fel incat primarul sa ramana fara influenta si fara un cuvant de spus, ca daca nu ai resurse,…

- Primaria Capitalei a reactionat dupa ce, in spatiul public, au aparut mai multe critici referitoare la starea gazonului de pe Arena Nationala. Tonul l-a dat managerul sportiv al FCSB, care a acuzat autoritatile locale pentru ca au permis desfasurarea unui turneu de fotbal pentru juniori pe…

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut joi o intrevedere cu reprezentantii companiei japoneze Itochu Corporation, in cadrul careia a semnat, alaturi de presedintele diviziei de proiecte energetice al Itochu Corporation, Masahiro Imai, “Memorandumul de Intelegere pentru elaborarea unui studiu de…

- A fost scandal monstru, vineri seara, la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, intre doi lideri PSD. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, și Aurelian Badulescu, viceprimar al Bucureștiului, tot din partea PSD, s-au contrat violent. Totul a plecat de la convocarea consilierilor…

- Marti dupa-amiaza, DN 7 / E 81, considerat unul dintre cele mai periculoase drumuri din Romania, a fost scena unui nou accident rutier produs de aceasta data pe Dealul Negru, in localitatea Milcoiu din judetul Valcea. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce un TIR s-a rasturnat peste…

- Primaria Capitalei propune decontarea combustibilului folosit de bucureștenii care impart mașina atunci cand iși duc copiii la școala. Este o incercare a administrației Bucureștiului de a decongestiona traficul in Capitala. Potrivit proiectului, persoanele care folosesc in comun un autoturism pentru…

- Calatorii au fost nevoiti sa coboare si sa isi continue drumul pe jos, informeaza Romania TV. Linia 32 este una extrem de circulata, folosita de un numar mare de calatori, intrucat ajunge in zona centrala a Bucurestiului. Citeste si Accident in Crangasi. Doua tramvaie de pe linia 41 s-au ciocnit,…