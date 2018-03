Stiri pe aceeasi tema

- Vești surprinzatoare! Deși inflația in urcare și-a pus amprenta pe prețurile practicate de retaileri, Bucureștiul a ramas in Top 10 cele mai ieftine orașe din lume, potrivit unui clasament anual intocmit de Economist Intelligence Unit (EIU). Capitala Romaniei a obținut un scor de 48 de puncte și se…

- Singapore este, pentru al cincilea an la rand, cel mai scump oras unde oamenii pot locui, potrivit indexului Worlwide Cost of Leaving, realizat de Economist Intelligence Unit (EIU). 0 0 0 0 0 0

- „Domnul deputat a cugetat ca starea drumurilor județene nu este buna. Desigur, domnul deputat nu a avut nicio apreciere cu privire la drumurile naționale și autostrazi. Nici un cuvant despre faptul ca a promis in anul 2012 ca vom circula pe autostrada Nadlac – Sibiu pana in 2016: suntem in anul 2018…

- Potrivit Vegacomp Consulting, peste un sfert dintre romani locuiesc intr-un oraș care are in plan, in derulare sau deja finalizat cel puțin un proiect Smart City. 38 de orașe mari, medii și mici din țara au, in faza de plan, in derulare sau deja finalizate, peste 200 de proiecte tip Smart City. “Suntem…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte au ajuns vineri seara la New Delhi pentru o vizita de trei zile in India, menita sa consolideze relatiile Frantei cu a doua cea mai populata tara din lume, relateaza AFP. Aceasta prima vizita a lui Macron in India de la alegerea sa in mai…

- Parcul auto european va suferi schimbari radicale in urmatorii 12 ani. Ca urmare a noilor concepte de ride-sharing, proprietatea personala a unei masini ar putea scadea cu aproape o treime pana in 2030, arata cele mai recente studii in domeniu. Consecinte vor fi si in Statele Unite. Doar in China lucrurile…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Pe parcursul lui februarie, prețul mediu solicitat pentru apartamentele (noi și vechi) scoase la vânzare la nivel de țara a continuat sa se majoreze. Astfel s-a ajuns la o valoare de 1.197 de euro pe metru patrat util, cu 2,1% mai mare decât cea valabila la finele lunii precedente, respectiv…

- Iasul nu sta foarte bine in statistici atunci cand e vorba de venituri. Daca excludem Bucurestiul, unde salariul mediu in luna decembrie 2017 a fost 3.545 de lei, Iasul s-a situat pe pozitia a zecea in clasamentul dupa venitul mediu net. Inaintea judetului nostru se claseaza Clujul (2.860 de lei), Ilfovul…

- Berlin este cel mai bun oras, din 110 analizate, in care millennialii pot trai. Canada este tara cu cele mai multe orase incluse in top 20 orase in care tinerii din generatia Y pot trai, munci si calatori, potrivit unui studiu recent. Bucurestiul se afla la coada listei, abia pe locul 98. 0 000…

- Brașovul, Oradea și Cluj-Napoca sunt considerate cele mai avantajoase orașe din țara in privința siguranței, a costului vieții, facilitaților medicale, calitații aerului, curațeniei, recreeri, accesului la magazine și restaurante, a serviciilor de transport și a nivelului de liniște, potrivit unui sondaj…

- UEFA a anunțat premii record pentru EURO 2020. FRF va incasa 9,25 milioane de euro daca tricolorii se califica la urmatorul turneu final continental. Ediția cu numarul 42 a Congresului Extraordinar UEFA, reunit in Slovacia, la Bratislava, a avut pe ordinea de zi subiectul premierii reprezentativelor…

- Bucureștiul și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau, Braila, Constanța și Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vânt puternic, ninsori viscolite și vizibilitate scazuta. O alta atenționare cod portocaliu e valabila deja în județele Mehedinți, Dolj, Olt…

- Proteste au loc din nou duminica seara, in mai multe orase din tara, dupa ce ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat inceperea procedurilor de revocare din functie a procurorului-sef al DNA,...

- La 23 februarie, Sultanatul sarbatorește ziua independenței fața de protectoratul britanic (1984). Țara este formata din doua parți, fiecare inconjurata de statul malaez Sarawak. Ambele parți au litoral la Marea Chinei de Sud și la Golful Brunei. Bruneiul are o suprafața de 5.765 kmp. Capitala este…

- Greutatea estimata a uriasului bloc de gheata este de 1.000 de miliarde de tone. Potrivit Agentiei Spatiale Europene, care supravegheaza evolutia acestuia, icebergul face parte dintr-o bariera gigantica de gheata, Larsen C, care retine ghetari capabili sa creasca nivelul oceanelor cu 10 centimetri.…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, se afla intr-un turneu de o saptamana in India pentru a vinde proprietati de lux, relateaza marti agentia dpa. Trump Jr,. care conduce afacerile familiei, a luat parte marti dimineata la discutii cu dezvoltatori indieni,…

- O firma turceasca a castigat contractul pentru 400 de autobuze la Bucuresti Foto: Arhiva. O companie din Turcia a câstigat licitatia organizata de Primaria Bucuresti pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi euro 6, valoarea totala a contractului fiind de 100 de milioane de euro.…

- Un seism major cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc vineri in sud-vestul Mexicului, insa pana in acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative in regiunea afectata, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Sufocat de mașini și poluat, Bucureștiul poate fi salvat cu 100 troleibuze și 100 de tramavaie, plus cateva zeci de mii de locuri de parcare si 100 de kilometri de piste pentru biciclisti! Planuri mari! Primaria Capitalei vrea si sa ii taxeze pe soferii care ajung in centrul

- Mitinguri antiguvernamentale au loc duminica, incepand cu ora 18.00, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara: Sibiu, Cluj, Pitesti, Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu…

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei ani…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele "Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase", va fi lansata sambata, la Iasi, informeaza organizatorii. Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia Obsteasca…

- Romania ocupa locul 64, fiind considerata "democratie deficienta", cu presa "partial libera", in clasamentul privind sistemele democratice elaborat de Economist Intelligence Unit, Bucurestiul fiind criticat din cauza actiunilor coalitiei guvernamentale in sensul reducerii independentei justitiei.

- Ministrul israelian pentru Diaspora a dezvaluit rezultatele celui mai avansat sistem de monitorizare a postarilor din social media, care analizeaza continutul antisemit. Surpriza, bucurestenii sunt cam antisemiti. Astfel, a fost alcatuit topul celor mai antisemite orase, evident, in functie de postarile…

- "Nadajduim sa fie sustinuta de colegii nostri infiintarea secretariatului de stat in Ministerul Dezvoltarii pentru Capitala. Sa dam Cezarului ce-i al Cezarului, Capitalei ce ii este cuvenit", a declarat Gabriela Firea inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, potrivit News.ro. Noua…

- Pe baza unor criterii de performanta stabilite in functie volumului fondurilor atrase, din diverse surse, pentru cheltuieli de capital, in perioada 2007- 2016, organizatia URBANIZEHUB a alcatuit un top al celor mai performante zece administratii publice locale din Romania, intre care si municipiul Targoviste.…

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor.

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- Municipiul resedinta a judetului Olt implineste astazi, ca si Braila, 650 de ani de la prima atestare documentara, fiind pomenit pentru prima data cu acest nume intr-un hrisov emis de domnitorul Vladislav I Vlaicu.

- Spitalele din Falticeni, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Siret si Gura Humorului au fost controlate de inspectorii din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, in cursul lunii decembrie. Seful Serviciului Control in Sanatate Publica al DSP, dr. Dinu Sadean, a declarat ieri, in ...

- Romania cere Ungariei sa pazeasca Ambasada Romaniei de la Budapesta Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca România îi va solicita Ungariei sa asigure masuri de securitate pentru Ambasada româna de la Budapesta…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita intrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” intrucat re a avut drept ”reactie organica” incetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. Firea sustine ca indiferent de solutiile ce vor rezulta din…

- UEFA a obligat Bucureștiul sa construiasca Magistrala 6 de metrou care sa lege Capitala de Otopeni, pentru a putea organiza cele 4 meciuri de la Campionatul European din 2020. Proiectul estimat la 1,3 miliarde de euro zace de șase ani pe hartie, insa promisiuni ca se va realiza tot exista, scrie Ziarul…

- „Ii intreb public pe parlamentarii PSD de Arad: de ce au votat ca Aradul sa piarda 45 de milioane de lei, prin reducerea cotei unice de impozitare? De ce nu au fost de acord ca administrațiile locale sa primeasca o cota mai mare din impozitul pe venit, in așa fel incat administrațiile locale sa nu piarda…

- Pentru ca PSD Galati nu mai misca nimic de la alegeri, nimeni n-a mai facut nicio declaratie politica, iar de conferinte de presa sau comunicate nici vorba, comunicarea acestui partid in teritoriu fiind inexistenta cu desavarsire, USR Galati impreuna cu USR Braila s-au hotarat sa le dea o mana de ajutor…

- 2018 a fost așteptat cu nerabdare și sarbatorit cum se cuvine in marile orașe ale lumii. In mijlocul unor masuri excepționale de securitate, cuvantul de ordine a fost, peste tot, distracție! Spectaculoase focuri de artificii au contribuit din plin la atmosfera festiva.

- La doi pasi de hotelul Intercontinental, unul dintre simbolurile Capitalei, Bucurestiul arata ca un ghetou. Oamenii strazii dorm pe trotuar langa pubele de gunoi. Zeci de spatii comerciale sunt inchise. Grafitti peste tot, gunoaie, si mirosuri intepatoare.

- Pana joi, 28 decembrie, in jur de 1.000 de persoane au anunțat pe Facebook ca se vor duce la protest, in timp ce aproape 8.000 au spus ca sunt interesate de acest eveniment. „Da, Carnaval: „Bucureștiul va zice NU!” Pe 1 ianuarie, ora 18, Piața Victoriei. Asta-i propunerea noastra, va…

- Romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinatii europene consacrate, precum Londra si Roma, insa si-au indreptat atentia si spre destinatii mai putin cunoscute, precum Lisabona, Catania - Sicilia si Bologna, conform unei analize Vola.ro. Si destinatiile din Romania au…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse…

- Canotoarea Madalina Beres, medaliata cu aur la Campionatele Europene, la dublu rame categorie usoara si 8+1, si castigatoare a titlului mondial la 8+1, a fost declarata, marti, sportivul anului 2017 de Clubul Sportiv Dinamo, se arata intr-un comunicat remis agentiei MEDIAFAX. Premiile acordate…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a respins luni, 18 decembrie, amendamentul la legea bugetului de stat pe 2018 care cresterea cota din impozitul pe venit destinat unitatilor administrativ teritoriale (UAT) de la 71,5% la 100%. Comisiile parlamentare reunite de buget-finante…