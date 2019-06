Bucureştiul este 'Capitala Lumii' la gamingul online Latenta si viteza sunt doua criterii esentiale pentru gaming, mai ales in preajma lansarii mai multor servicii de streaming, iar Bucuresti este orasul care sta cel mai bine la nivel mondial din ambele puncte de vedere, potrivit news.ro. Ookla, compania care detine cel mai folosit instrument de testare a conexiunilor la internet, Speedtest.net, a realizat un studiu pornind de la viabilitatea conexiunilor la internet pentru gaming, dar tinand cont si de alte aspecte importante pentru acest domeniu. Citește și: EXCLUSIV Bugetarul care a aruncat in aer sistemul are ordin de restricție!… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Latenta si viteza sunt doua criterii esentiale pentru gaming, mai ales in preajma lansarii mai multor servicii de streaming, iar Bucuresti este orasul care sta cel mai bine la nivel mondial din ambele puncte de vedere.

Chiar daca nu sta bine la multe alte capitole, Bucureștiul este cel mai bun oraș din lume la gaming online. Viteza foarte buna a internetului și interesul local crescut pentru acest fenomen au adus Capitala pe aceasta poziție.

