Bucurestiul devalizat: Ce cadouri au mai dat primariile din banii nostri

- Compania Municipala Dezvoltare Durabila, nou infiintata de Primaria Municipiului Bucuresti, proiecteaza 16 blocuri cu locuinte sociale si de serviciu, o sala polivalenta cu 15.000 de locuri si va realiza studiile de fezabilitate pentru spitalul metropolitan si cele doua spitale zonale, a declarat astazi…

- Primele doze de imunoglobulina din Austria au ajuns in Romania, sambata, 31 martie, ele fiind aduse in urma activarii, de catre țara noastra, a Mecanismului de protecție civila, urmand a fi distribuite catre spitalele din țara, anunța Compania Naționala Unifarm S.A., distribuitorul de medicamente al…

- Orașul ar putea deveni mai inteligent. Dar oamenii care il gospodaresc? Primaria Municipiului Bucuresti a atribuit contractul pentru elaborarea „Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent SmartCity Bucuresti” companiei Deloitte Consultanta S.R.L.. „Bucurestiul face pasi concreti pentru a deveni…

- Danuț Mihai, dar și alte persoane din București, care au depus actele pentru a primi ajutorul de 500 de lei, acordat lunar de Primaria Generala a Capitalei tuturor persoanelor incadrate intr-un grad de invaliditate, ne semnaleaza faptul ca, pana la aceasta data, nu au primit banii promiși și ne intreaba…

- Presa americana scrie despre ajutorul financiar pentru gravidele din București. Mai precis, New York Times si The Washington Post scriu despre decizia Consiliului General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) de a acorda ajutoare financiare femeilor insarcinate si celor care doresc sa faca fertilizare in…

- Cele 22 de companii municipale infiintate de primarul Gabriela Firea vor toca in acest an circa 1,1 miliarde de lei, potrivit bugetului adoptat miercuri de Consiliul General al municipiului. O treime din acesti bani urmeaza sa fie dati doar pe plata salariilor celor nu mai putin de 8.000 de angajati.…

- Serviciul de salubritate din cadrul Primariei Galati a reusit insa cea mai impresionata „performanta” in materie de bonificatii salariale ilegale: a platit cadouri si prime de Paste, de Craciun si de Ziua Femeii angajatilor unei firme private.

- Primarul General, Gabriela Firea: "Utilajele de deszapezire vor actiona permanent, pana cand arterele principale, secundare, trotuarele si aleile vor fi curatate. Se circula normal, in conditii de iarna" Avand in vedere ninsoarea abundenta si viscolul inregistrate in ultimele ore in Capitala, Primarul…

- Timp de un an si noua luni, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat o serie de solutii pentru traficul din Bucuresti, care plaseaza capitala pe primul loc in clasamentul celor mai aglomerate orase din Europa. Piste pentru biciclete, parcari de tip park&ride, tramvaie suspendate,…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Avem, in sfarsit, un centru cultural menit sa puna in valoare opera si personalitatea lui Dinu Lipatti, dar si un festival care ii poarta numele, inaugurat anul trecut, odata cu centenarul nasterii marelui artist. Si iata ca in anul in care sarbatorim cu totii Centenarul…

- In București va ninge in cursul acestei saptamani, cele mai mari cantitați de precipitații fiind prognozate marți și joi. Pe rețelele de socializare au fost deja lansate ”avertizari”, potrivit carora primarul general, Gabriela Firea, va lua decizia suspendarii cursurilor. Școlile ar urma sa fie inchise…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca doua linii de tramvai suspendate: una va lega Bucurestiul de Magurele, iar cealalta va fi in zona de nord, spre Ploiesti. Primele demersuri...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca urmeaza sa fie construita o linie de "monorail", pe care vor circula 80 de tramvaie suspendate, fiind vorba despre doua rute care vor lega Bucurestiul de Magurele si de zona de nord.

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Visul nostru de a avea…

- Anunțul a fost facut marti, 13 martie, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. 'Aseara tarziu, la aproape ora 23,00, si-a incheiat activitatea grupul de lucru interministerial, la care am participat si eu, la Guvern, si in care s-a stabilit textul ordonantei de urgenta prin care si ultima…

- "Le urez succes tuturor colegilor mei. Cred ca fiecare din presedintii de organizatii judetene poarta in servieta sa bastonul de presedinte al partidului, dar trebuie sa fim buni colegi, sa respectam Statutul si alegerile care au fost democratice si sa nu ne imaginam ca putem sa stricam aceasta ordine…

- Primariile aloca diferit banii pentru deszapezire si combaterea poleiului, sumele ajungand sa fie si de 36 de ori mai mari intr-o localitate fata de alta. Si asta nu din cauza suprafetei, ci a contractelor atribuite „cu dedicatie“.

- ”Consider ca este o sinucidere politica faptul ca in PSD sunt framantari care nu au pana la urma o motivatie foarte clara si foarte exacta”, a spus Gabriela Firea la Palatul Parlamentului, inainte de CExN. Primarul Capialei a adaugat ca a exprimat unele nemultumiri, pe altele le-a pastrat…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea imprumutului integral autorizat in anul 2019,…

- Primaria Municipiului Bucuresti va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru, a anuntat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita a 500 de milioane de lei, potrivit unui proiect de OUG aprobat joi de Guvern. In plus, vor putea sa utilizeze…

- "Toate informatiile venite de la specialistii meteo s-au adeverit. Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata se vor resimti minus 22, minus 23 de grade Celsius…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ia in calcul vreo candidatura la prezidențiale, ci se gandește daca va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD. "Ma gandesc și ma voi consulta cu familia daca voi candida…

- Primarul Capitalei da asigurari ca 90% din arterele principale sunt deszapezite. Probleme mai au bucurestenii care stau pe strazile secundare, acolo unde utilajele de deszapezire intervin abia acum. Gabriela Firea le-a raspuns si bucurestenilor care s-au plans ca statiile RATB nu erau curatate. In premiera,…

- Unde poți lasa copilul cand sunt școlile inchise. Parinții din București nu au primit cu aceeași bucurie, precum copiii lor, vestea suspendarii cursurilor in aceasta saptamana. Cel puțin, care trebuie sa mearga la serviciu și nu au cu cine sa lase copiii acasa, in aceasta perioada. Primarul Capitalei,…

- Scoli inchise in sudul tarii Din cauza vremii, scolile si gradinitele ramân închise în Bucuresti si în 11 judete din sudul si sud-estul tarii. În capitala, primarul general Gabriela Firea le-a oferit o solutie parintilor care nu au cu cine sa îsi…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, ca școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , pentru ca se anunța ger zilele urmatoare, chiar și in weekend. “Ințeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilașii, dar…

- Școlile și liceele din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. …

- Camera de Conturi Galati a constatat ca mai multe primarii din judet au efectuat plati nelegale de sute de mii de lei pentru acordarea unor cadouri de sarbatori propriilor salariati, in Galati. Cele mai multe dintre primarii cer banii inapoi angajatilor, transmite corespondentul Mediafax.

- La primariile din Bistrița-Nasaud s-a facut magie in anul 2016! Cel puțin aceasta este concluzia inspectorilor Curții de Conturi, care au identificat sute de mii de lei aruncați pe lucrari care nu exista.

- Bucureștiul are un centru ultra-modern de intervenție în caz de catastrofe, cu buncar antiatomic și tehnologie de ultima generație, dar nu îl folosește! Deși cladirea a fost inaugurata în octombrie 2016 de primarul Gabriela Firea,

- In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru ca firma din Turcia a castigat licitatia de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu...

- Dupa o conferința in care primarul Bucureștiului impreuna cu primarul interimar de la Chișinau au anunțat colaborarea pe mai multe domenii, Gabriela Firea și Silvia Radu au facut schimb de cadouri.

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii, care au luat concursul de ocupare a posturilor de manager, pentru a semna contractul de management, conform legii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Lovitura…

- Primarul General: Voi face tot ce tine de mine, ca Primar General, pentru ca Bucurestiul sa aiba trei unitati medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, si alte doua unitati spitalicesti in sectoarele 3 si 6. Vor fi achizitionate si 300 de locuinte de serviciu pentru personalul medical. Pentru…

- Primaria Capitalei a pus, sambata, in dezbatere publica proiectul de buget pe 2018. Pentru acest an, Gabriela Firea are la dispozitie pentru Capitala 5,7 miliarde lei (1,24 miliarde de euro). In proiectul de buget, 231 milioane de euro sunt alocati pentru infrastructura, 100 milioane de euro…

- Liderii PSD vin cu surprize in Comitetul Executiv al partidului. La Ministerul Educației erau in cursa Ecaterina Andronescu și Valentin Popa, rectorul Universitații din Suceava.Chiar daca Ecaterina Andronescu a fost susținuta de organizația PSD București și public de Gabriela Firea, in Comitetul…

- Daca aveți drum prin București in aceste zile, trebuie sa știți ca autoritațile au luat masuri pentru o circulație optima. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat inca de ieri, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor direcțiilor…

- "Trei soferi ai firmei UBER au batut un taximetrist, in fata unui club din Bucuresti. Taximetristul a cerut ajutorul colegilor, care au ajuns la locul faptei sa-l salveze pe cel atacat si au sunat la seviciul unic de urgenta 112. Soferii UBER au fugit pana la sosirea politistilor si a ambulantei SMURD",…

- Exista un loc in Masivul Piatra Mare care te intampina cu peisaje spectaculoase, trasee de o frumusețe nebanuita și natura in starea ei pura. La Tamina, trecatorii nu știu ce sa admire mai intai: cascadele, padurile verzi sau priveliștea care iți taie respirația. Tamina, aflata la o altitudine de 1.100…

- Seful arhitectilor din Bucuresti i-a scris din nou primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a-i atrage atentia in legatura cu problemele procesului de obtinere a autorizatiilor de construire.

- Teatrul Excelsior i-a costat pe bucuresteni, conform unei anchete realizate de platforma recorder.ro, aproape 570.000 de lei, iar jurnalistii care au cercetat subiectul spun ca din componenta actorilor care se deplaseaza in turneu in tara nu fac parte angajatii teatrului, ci colaboratori externi. Mai…

- Toate administratiile locale isi bazeaza, intr-o proportie insemnata, bugetele pe veniturile din impozitul pe venit (in principal cel salarial), iar in functie de repartizarile de la bugetul de stat, primarii stiu cat intind plapuma in anul abia inceput. Banii vor fi insa tot mai putini. Consilierii…

- Edilii Capitalei se intrec in investiții cand vine vorba despre bancuțe, flori, pomi. Primariile din București au cheltuit in perioada 2007-2016 aproape 600 milioane euro pentru intreținerea și amenajarea spațiilor verzi....