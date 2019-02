Bucurestiul a ajuns la 1 milion de salariati si aproape 500.000 de pensionari

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii noiembrie 2018, la 1.018.213 persoane, comparativ cu 993.740 persoane in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii noiembrie 2018, la 1.018.213 persoane, comparativ cu 993.740 persoane in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, scrie Agerpres. Castigul salarial mediu brut, era la finele lunii…

- In vremea cand Bucureștiul raporta cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, 31,7% dintre gospodariile din Romania nu și-au putut efectua la timp unele cheltuieli cu intreținerea, 66,5% nu și-au permis o saptamana de vacanța, iar 28% nu au avut bani sa-și asigure un fel de mancare cu carne…

- Eveniment Salariul mediu a trecut din nou de 2.700 de lei net in octombrie dupa cea mai mare crestere din ultimul deceniu: +14% Tweet Print Mail Autor: Adelina Mihai astazi, 00:07 0 De aproape trei ani, cresterea salariilor din privat a fost stabila, in jurul valorii de 10% pe an, in timp…

- Sporul natural a fost negativ atat in luna octombrie 2018 (5.112 persoane), cat si in luna octombrie 2017 (6.103 persoane), o scadere de 16,2%, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS)

- Sporul natural a fost negativ atat in luna septembrie 2018 (-1.671 de persoane), cat si in luna septembrie 2017 (-1.248 de persoane), potrivit datelor transmise luni de Institutul Național de Statistica (INS).In luna septembrie 2018 s-a inregistrat nasterea a 17.055 copii, cu 1.978 mai putini ...

- Numarul salariatilor din municipiul Bucuresti era, la finele lunii august, de 1.016.394 persoane, 79% dintre acestia lucrand in sectorul serviciilor (exclusiv fortele armate si personalul asimilat), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Mediafax.Castigul…

- Bucurestiul a atras 917.000 de vizitatori straini in unitatile de cazare in primele noua luni, adica 40% din numarul total de straini din tara, arata calculele ZF, pe baza datelor de la Institutul National de Statistica. Numarul strainilor care s-au cazat in Bucuresti a crescut cu putin peste 1% in…