- Febra online-ului creaza noi orizonturi la care chiar și lumea manelelor este nevoita sa se adapteze. Sorinel Copilul de aur s-a upgradat: petrecerea de rupere a turtei fetiței lui, eveniment ce s-a desfașurat cu ușile inchise la un restaurant din București , a fost ulterior postat pe Youtube. Cele…

- In preajma Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, marcata in fiecare an la nivel global pe 2 aprilie, la Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) "Sf. Andrei" Gura Humorului s-a desfasurat, in perioada 26-30 martie, proiectul educativ "Saptamana constientizarii ...

- In zilele de 24 și 25 martie 2018, buzoienii și vrancenii sunt așteptați la Marșul pentru viața 2018 – O lume pentru viața. Scopul acestui eveniment este de a marturisi valoarea și demnitatea vieții, precum și respectul fața de femeile care se lupta pentru a proteja viața copiilor…

- Anul acesta, Asociatia ,,Raul Cosmin” din Cugir, marcheaza mai repede cu o saptamana ,,Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului”, care dupa cum se cunoaște, are loc in fiecare an pe data de 2 aprilie. Astfel, manifestarea organizata in colaborare cu Cabinetul Individual de Psihologie ,,Ancuta…

- Pe Florin Busuioc il vedem in fiecare zi la Știrile Pro Tv, acolo unde prezinta rubrica Vremea, insa, pe cat de popular este pe micul ecran, pe atat de discret este cu viața personala. Florin Busuioc este indragit de o țara intreaga, este carismatic, are simțul umorului bine dezvoltat și, oricat de…

- Biblioteca Centrala Universitara ”Carol I” din București, construita in 1895, este cea mai veche biblioteca universitara din București. Cladirea a fost construita pe locul cumparat de Regele Carol I și a fost proiectata de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția cladirii a fost finalizata in…

- Au investit in apartamente moderne si ultra-utilate, dar cand ies din casa pasesc in noroi. Vorbim despre mii de romani care si-au cumparat case in ansambluri rezidentiale fara utilitati. Oamenii spun ca au crezut in promisiunile dezvoltatorilor si ale autoritatilor, dar au trecut deja ani de cand asteapta…

- Andreea Esca, mesaj emoționant pentru mama ei, de 8 Martie. Prezentatoare știrilor Pro tv a publicat și imagini cu cea care i-a dat viața, din tinerețe. De Ziua Mamei, Andreea Esca și-a surprins mama cu cele mai frumoase cuvinte, i-a demonstrat inca odata cat de mult o prețuiește și a dezvaluit lucruri…

- Un om de afaceri din București, impresionat nu de critici, ci de aplauzele binemeritate primite de-a lungul vieții de catre maestrul Radu Beligan, a achiziționat majoritatea loturilor expoziției și licitației dedicate maestrului, cu dorința de a le dona, fie muzeului Teatrului Național, fie Universitații…

- Brigitte Sfat a avut o perioada de aproximativ doua saptamani, inainte de a depune actele de divort, in care a stat imbracata cu haine pana la barbie, pentru a ascunde herpesul. Brigitte Sfat dezvaluie ADEVARATUL MOTIV pentru care a cerut DIVORTUL de Ilie Nastase "Pe 7 februarie, atunci…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Cartii pentru Copii si Tineret (2 aprilie), Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” Turda organizeaza cea de-a XV-editie a Concursului de proza scurta, pentru copiii din clasele VII-VIII și liceeni, clasele IX-XI. Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. Trenul Inter Regio 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator…

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Fitness-ul defineste capacitatea corpului uman de a functiona eficient, de a fi sanatos si de a face fata situatiilor de stres, atat in viata profesionala cat si in activitatile profesionale.

- „Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitați, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastra. Avem datoria sa dovedim ințelegere și umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dancila, potrivit…

- Exista viața dupa moarte. O noua minune s-a petrecut astazi la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, unde o femeie de 70 de ani și un barbat de 50 au primit cate un rinichi salvator. Organele au fost prelevate de la un barbat, in varsta de 72 de ani, din Baia Mare, care a decedat…

- Parlamentul a aprobat ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial, cu 275 de voturi „pentru”. Votul este final, astfel ca legea merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Potrivit proiectului de lege, care a fost adoptat de deputați…

- Eduard Ifrim este un baiețel extrem de simpatic, cu o poveste de viața uluitoare. Deși are doar patru anișori, micuțul știe deja ce inseamna sa lupte pentru supraviețuire. Din cauza bolii grave care i-a atacat organismal inca de la varsta de doi ani, puștiul s-a transformat, in doar cateva luni, intr-un…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- In perioada 7 februarie - 14 martie 2018, British Council organizeaza a opta editie "British Documentary" la Cinema Muzeul Taranului (Studioul "Horia Bernea"). Documentare din selectia festivalului Grierson vor fi prezentate publicului in fiecare seara de miercuri, de la ora 19.00. Filmele sunt subtitrate…

- BUCURESTI, 4 feb — Sputnik, Doina Crainic. Fostul anestezist șef de la spitalul Bakersfield Heart din California descrie experienta cutremuratoare pe care a avut-o în afara corpului, în timp ce se afla în operatie. Experienta prin care a trecut l-a determinat sa…

- Jurnalista Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț s-au mutat de patru ani intr-o autorulota cu care colinda Romania, documentand probleme sociale ce țin de educație, sanatate sau violența domestica. Experiențele lor s-au adunat in cartea „Acasa, pe drum” (Ed. Humanitas). Cosmin și Elena m-au primit…

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava va organiza vineri, 2 februarie, de la ora 11.00, la sediul din municipiul Suceava, strada Bistritei nr. 1A, o masa rotunda cu tema "Zone umede pentru dezvoltarea durabila a oraselor".La actiune sunt invitati reprezentanti ai unor institutii ...

- Actorul Florin Piersic implineste, sambata, 82 de ani si va fi sarbatorit de prieteni si familie, la Bucuresti. „Maestrul” iubeste si este iubit deopotriva de public si crede ca i-a fost ursit „dragul de viata si bucuria de a trai”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Biroul de informare si relatii publice al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca in urma informațiile aparute in spațiul public cu privire la incidentele petrecute cu ocazia manifestației din data de 20 ianuarie 2018, ce s-a desfașurat in Piața Universitații din București…

- Mihaela Burnel, sora jandarmului anchetat de superiori pentru lovirea manifestantilor din Piata Universitatii, a fost cercetata si condamnata penal pentru purtare abuziva, dupa ce a lovit un elev de clasa a VI-a in timpul orei de geografie. Mihaela Burnel este nora liderului PSD Padina. Profesoara Mihaela…

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in Piața Universitații și in fața Palatului Parlamentului. Dupa ce a trecut un pic de timp, putem astazi sa evaluam in prima faza rezultatele obținute. O prima problema care apare, insa, este urmatoarea: ce au cerut de fapt manifestanții. Au dorit ei sa…

- La patru ani de la cumplitul accident aviatic in care si-a pierdut viata pilotul Adrian Iovan, creatoarea de moda si fiul sau au mers la locul accidentului pentru parastas. Adrian Iovan si-a pierdut viata pe 20 ianuarie 2014, intr-un accident aviatic, in Muntii Apuseni, in timp ce opera o cursa speciala…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Publicatiile The Guardian si New York Times scriu despre protestele din Romania, subliniind ca mii de persoane s-au strans pentru a manifesta contra coruptiei si legilor justitiei. "Mii de romani au marsaluit pe strazile din Bucuresti sambata, intr-un protest fata de legile justitiei. Circa 50.000…

- La marșul de sambata, 20 ianuarie, am vazut insa romani din toate colțurile lumii uniți in Piața Universitații, la km zero al democrației și libertații Romaniei. Acesta este caștigul plecarii romanilor – ca au ințeles mai repede ce inseamna libertate – libertate economica, de conștiința, de gandire…

- Ecaterina Andronescu, despre protestele din 20 ianuarie. Ecaterina Andronescu, senatoare și vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PSD), a precizat la un post de televiziune, legat de protestele din seara zilei de sambata, 20 ianuarie, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Lia Bugnar, actrița și regizoare, a spus ca inițial a crezut ca Dumnezeu este PSD-ist din cauza faptului ca dupa doua zile de primavara, in plina iarna, astazi a plouat și a nins in București. [citeste si] Apoi, și-a dat seama, dupa cum scrie pe Facebook, ca altul era mesajul divinitații.…

- UPDATE 18:30 Numarul protestarilor creste de la o clipa la alta, in acest moment circa 7.000 de oameni sunt in Piata Universitatii, dupa ce manifestantii au daramat gardurile si au ocupat strada. Se striga lozinci precum "Jandarmeria apara hotia", "PSD Ciuma Rosie" sau "Jos…

- Mai multe grupuri de protestatari din tara au ajuns sambata la Bucuresti pentru a participa la mitingul "Romania spune nu coruptiei. Toti pentru justitie", care a fost anuntat incepand cu ora 18,00 in Piata Universitatii.

- Se anunta un protest masiv in aceasta seara in Piata Universitatii din Capitala. Mii de oameni din tara li se alatura protestatarilor din Bucuresti pentru a incerca sa stopeze legile justitiei votate deja in Parlament. La aceasta ora, sute de oameni sunt deja in Gara de Nord, acolo de unde vor pleca…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat mai multi oameni, astfel ca grupul numara acum…

- Un protest de amploare este organizat sambata in Capitala, la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara. Manifestantii din marile orase au pornit deja spre Bucuresti, informeaza Digi 24.Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii in strada. Mii de…

- Clujenii care au pornit pe jos pana la Bucuresti in “Marsul Sperantei” pentru a participa la protestul fata de modificarea legilor Justitiei, organizat sambata in Piata Universitatii, ar urma sa ajunga vineri seara la Otopeni dupa aproximativ 450 de kilometri parcursi. Membrii grupului, carora li s-au…

- "Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea. Am salutat toate gesturile presedintelui prin care comunica faptul ca doreste sa lupte pentru un stat de drept, in care politica sa nu devina un…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Pentru binecunoscutul muzician Vasile Șeicaru, luna ianuarie este una dureroasa, luna in care s-a stins din viața, in mod tragic, cea care i-a fost soție. Vasile Șeicaru este unul dintre marii artiști ai scenei muzicale din Romania. A incantat public de toate varstele, dar dincolo de lumina reflectoarelor,…