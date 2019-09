Bucureşti, ziua fără maşini. Calitatea aerului, mult îmbunătăţită "Pentru prima data in istoria sa, Bucureștiul s-a aliniat capitalelor europene și a marcat ziua mondiala fara mașini. Copiii s-au bucurat de un centru fara mașini si cu toții am respirat un aer mai curat. Valorile inregistrate de laboratorul mobil de masurare a calitații aerului al #ANPM au aratat o scadere de pana la 3 ori a valorilor pentru indicatori ai poluarii, cum este de ex. monoxidul de carbon. Am inițiat acest proiect, la fel ca și altele, cu scopul de a lupta pentru un #mediu mai curat si o planeta mai sanatoasa", a scris Tudor Tim Ionescu, consilierul general ALDE care a initiat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

