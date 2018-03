Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestui studiu, care analizeaza costul vietii in 133 de orase din lume, Bucurestiul se situeaza si anul acesta pe locul 124, la egalitate cu New Delhi (India). Mai ieftine decat Bucurestiul sunt doar Damasc (Siria), Caracas (Venezuela), Lagos (Nigeria), Bangalore (India), Karachi (Pakistan),…

- Versiunea actualizata a modelului Mazda6, prezentata pentru prima data in toamna anului trecut in Statele Unite ale Americii, a ajuns de curand si in Europa. Premiera locala a avut loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva, impreuna cu varianta Tourer care se va numi Wagon sau Combi in dependenta de…

- Iata cateva replici dintre cei doi: Gelu Duminica: Multe lucruri din politica domnului Trump nu au nicio legatura cu democrația. Este un fel de Putin, dar care iși pune toata gașca in jurul lui. Mihail Neamțu: Genul acesta de propaganda servește Rusiei. Gelu Duminica: Nu va…

- Producatorul international de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază…

- Bucurestiul se claseaza pe pozitia 9 din 10 capitale ale lumii cu cel mai mic cost de trai, urmat de New Delhi. Instabilitatea economica si politica sunt principalii factori de influenta a scaderii costului nivelului relativ de trai, arata un raport intocmit de Economist Intelligence Unit.…

- La cateva zile dupa ce a fost investita cu un nou mandat, cancelarul german, Angela Merkel, a efectuat vineri o vizita la Paris pentru a pregati impreuna cu Emmanuel Macron reformele "clare si ambitioase" asupra carora doresc sa ajunga la un acord pana in iunie pentru a relansa o Europa…

- Capitala Romaniei ramane in continuare unul dintre cele mai ieftine orase din lume in care sa traiesti, arata un studiu publicat joi de Economist Intelligence Unit (EIU). Potrivit acestui studiu, care analizează costul vieţii în 133 de oraşe din lume, Bucureştiul se situează…

- Capitala Romaniei ramane in continuare unul dintre cele mai ieftine orase din lume in care sa traiesti, arata un studiu publicat joi de Economist Intelligence Unit (EIU). Potrivit acestui studiu, care analizeaza costul vietii in 133 de orase din lume, Bucurestiul se situeaza si anul acesta…

- 25% la importurile de oțel, 10% la aluminiu Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati. Taxele vor intra in vigoare in termen de 15 zile.…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an in Romania, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi, H&M, Zara, C&A si Pepco fiind principalii actori intr-o piata evaluata la aproape 5 miliarde de euro, potrivit unui studio KeysFin. Potrivit datelor KeysFin, comertul de profil din Romania…

- Huawei P20 este in continuare la vreo trei saptamani distanta, insa scurgerile de informatii din ultimele cateva saptamani ne-au dezvaluit cam totul despre noul dispozitiv... mai putin pretul european. Dupa ce informatiile neoficiale aparute ieri din China ofereau preturi in yuan pentru familia P20…

- Volvo XC40 a castigat cel mai ravnit trofeu auto european: European Car of the Year 2018. Este pentru prima data cand marca suedeza reuseste sa castige competitia. Intr-un eveniment care a avut loc la Geneva, in preziua deschiderii primului salon auto european, jurnalistii europeni car fac parte din…

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier. Reprezentanţii personalului…

- Austrian Airlines anuleaza un sfert din zborurile programate pentru marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier. Printre zborurile anulate se afla și cele spre București. Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, anuleaza 140…

- Elvetienii au respins cu un numar mare de voturi, in cadrul unui referendum, suprimarea redeventei pentru audiovizual, potrivit primelor estimari publicate dupa inchiderea birourilor de vot, la orele 11:00 GMT, informeaza AFP si dpa. Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si…

- Elvetienii au votat in proportie de 70% "da" pentru mentinerea TVA si impozitului federal direct. Potrivit primelor estimari ale institutului de sondare a opiniei publice gfs.bern, textul cu privire la suprimarea redeventei a fost respins de 71% dintre votanti. Marja de eroare este de 3%.…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si unul dintre putinele din Europa, inclus pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Tribunalul administrativ din Paris a anulat miercuri masura de inchidere a circulatiei auto pe cheiurile de pe malul drept al Senei, o masura controversata a primariei de a lupta impotriva poluarii aerului, informeaza AFP. Dorita in numele pastrarii calitatii aerului si pentru a reda cheiurile…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi un moment de rascruce pentru City of London si ii va slabi rolul de unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Joachim Wuermeling, unul dintre membrii board-ului executiv al Bundesbank, considera ca Brexit-ul va mari costurile…

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- Un bust al fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, va fi amplasat in Parcul Unirii din Alba Iulia, in zona pasajului, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, primarul Mircea Hava. Pe langa acesta, va fi amplasat și un bust al lui Alexandru Vaida Voievod, dar…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA ar avea un impact negativ de 700 milioane euro asupra afacerilor din Romania, efectul asupra fluxului de numerar al unei firme, calculat ca pondere in cifra de afaceri, plasand piata locala pe locul doi in Europa, dupa Malta, si…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%. Conditia ar fi includerea acestui tip de servicii, de catre autoritatile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor europene. Potrivit unui studiu realizat de…

- Cantareata ar fi trebuit sa sustina concerte duminica si joi la O2 Arena din Londra, in cadrul Joanne World Tour. Restul concertelor anulate sunt in Manchester, Zurich, Koln, Stockholm, Copenhaga, Berlin si alte doua show-uri in Paris. Lady Gaga a mai anulat o serie de concerte europene in septembrie…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- La 2 februarie 2018, s-a desfasurat intrevederea dintre Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si Elizabeth Hafner, Asistentul Adjunct pentru Europa si Orientul Mijlociu, in cadrul Reprezentantei pentru Comert a Statelor Unite ale Americii (USTR).

- Ford va prezenta la Salonul Auto de la Geneva din martie facelift-urile pentru Edge și Ka+, in timp ce lansarea noii generații Focus va avea loc in aprilie. In plus, Ford Ecosport ar putea primi o versiune cu tracțiune integrala.

- Mihaela Spataru este moldoveanca inclusa in topul celor mai de succes tineri din Europa, realizat de Forbes.La 28 de ani, ea este singura femeie din Comisia pentru securitate naționala, aparare și ordine publica și reușește sa convinga prin discursurile pe care le ține in plenul

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington. Cel mai mare numar de manifestanti s-a strans in Los Angeles, unde…

- Lowe Group, unul dintre cele mai importante grupuri de comunicare prezente in Romania, l-a numit pe Damian Nunez in functia de Chief Creative Officer, acesta urmand sa coordoneze echipele creative ale agentiilor din grup. Damian Nunez este un creativ cu peste 14 ani de experienta internationala…

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Seara de duminica a fost una de vis pentru FC Barcelona și Lionel Messi pe ”Anoeta”, stadionul pe care catalanii aveau interzis la victorii in ultimul deceniu. De aceasta data, Messi & co. s-au impus categoric și au anulat un blestem nesfarșit. In ceea ce-l privește, starul Barcelonei a marcat golul…

- ♦ Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei. Cum ati ca­racteriza interesul Japoniei privind situatia politica si economica din Romania, respectiv interesul privind investitiile in tara noastra? Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate de prim-ministru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Paul a învațat singur sa modeleze în sârma, iar primele lucrari le-a realizat în 2001-2002. A început ca artist stradal, creând cele mai inedite lucrari pe strazile Clujului, Sibiului, ajungând chiar și în Viena sau Paris, sub privirile curioase ale…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva in organizatie, informeaza MEDIAFAX, citand site-ul cotidianului Le Figaro.Emmanuel Macron s-a intalnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Aeroportul International Sibiu, unul dintre cele mai mari din tara, a inregistrat anul trecut un numar de peste 533.000 de pasageri, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent. Totodata si numarul de miscari de aeronave inregistrate la Aeroportul International Sibiu a cunoscut o crestere…

- La mijlocul lunii martie va avea loc finala unei noi competiții de Dota 2, GESC E-Series Jakarta. Concursul va fi susținut in Jakarta, Indonezia, in intervalul 15-18 martie, va fi dotat cu un fond de premii de 300,000 USD, plus 300 Dota 2 Pro Circuit Points, și va alinia la start opt echipe.…

- Diego Forlan joaca fotbal și la 38 de ani. Și-a gasit un loc calduț in Hong Kong, la Kitchee. Uruguayanul nu are nicio intenție sa renunțe. Sosirea lui Forlan a fost oficializata pe pagina de Facebook a gruparii asiastice . Forlan va fi cel mai bine platit jucator din campionat și va fi omul-cheie pentru…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…