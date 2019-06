Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a petrecut in zona caminelor studentesti din Regie. Tanarul care s-a inecat are 25 de ani si intrase in apa pentru a salva un adolescent in varsta de 16 ani. Din fericire, minorul aa reusit sa scape cu viata, fiind preluat de SMURD si transportat la spitalul Grigore Alexandrescu. Pentru…

- Incidentul a avut loc vineri dimineata, in timpul unei partide de vanatoare care se desfasura in comuna Vidra, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. O echipa operativa s-a deplasat la fata locului, pentru cercetari. Din pacate, barbatul de 55 de ani a murit. UPDATE 13.15. Bucureșteanul…

- S-a dat alerta la ISU București - Ilfov, dupa ce o persoana a cazut in Dambovița, la stavilarul Ciurel. La fața locului au fost trimise doua echipaje SMURD și scafandrii.Avand in vedere faptul ca victima, un barbat de aproximativ 45 ani, se afla departe de mal, in imposibilitatea de a ieși,…