Bucuresti. Un autobuz al regiei de transport a cazut in raul Dambovita

Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz STB care circula pe linia 196 a cazut in raul Dambovița, sambata dimineața. Șoferul autobuzului a incercat sa evite un autoturism care a intrat in intersecție dupa ce a trecut pe culoarea roșu a semaforului. O persoana a fost ranita ușor in urma incidentului.

- Accident grav in București! Un autobuz a ajuns in raul Dambovița, dupa o coliziune cu un autoturism, in zona Pod Eroilor.Șoferul autobuzului a fost scos, fara probleme medicale, iar in autoturism se afla, din fericire, doar conducatorul auto. In zona, ISU a deplasat doua ambulanțe SMURD și…

- Un autobuz STB a cazut in Dambovița, in aceasta dimineața, dupa ce șoferul acestuia ar fi incercat sa evite o mașina care a intrat pe roșu in intersecție. Accidentul s-a petrecut in zona Eroilor, din sectorul 5 al Capitalei. Autobuzul de pe linia 196 circula pe sensul Plevnei - Academia Militara in…

- Scena incredibila, filmata pe Calea Dorobanți din București! Blocat in parcare de un VW Jetta, șoferul acestui BMW X6 a hotarat sa nu aștepte intervenția Poliției pentru a putea pleca. In schimb, și-a facut singur dreptate intr-un mod uluitor. Parcat in spațiul ce delimiteaza cele doua sensuri de circulație…

- Soferul unei ambulante private din Dambovița a pierdut controlul volanului si a intrat cu mașina intr-un gard. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in comuna Brezoaele, iar in autourism se aflau trei pacienti care erau trasnportați la dializa, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Soferul unei ambulante a pierdut, joi, controlul volanului si a intrat cu autospeciala intr-un gard, in comuna Brezoaele, trei pacienti din autovehicul fiind raniti usor, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. "Din primele date, pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers, conducatorul…

- Soferul unei ambulante a pierdut, joi, controlul volanului si a intrat cu autospeciala intr-un gard, in comuna Brezoaele, trei pacienti din autovehicul fiind raniti usor, informeaza IPJ Dambovita. "Din primele date, pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers, conducatorul unei ambulante,…