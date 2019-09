Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea mașinilor parcate ilegal in București a inceput cu circ. Politia Locala si angajatii Primariei Capitalei nu au fost bine primiti de soferii din Capitala, care le-au reprosat ca blocheaza strazile de pe care ridica autoturismele. Pana la finalul zilei, au fost date mai multe amenzi decat s-au…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu merge inainte cu planul de a candida la Presedintia Romaniei, desi nu beneficiaza de sprijinul propriului partid. Sustinatorii lui Plesoianu au inceput sa stranga semnaturi in Bucuresti, dupa o mobilizare pe Facebook.Pe reteaua de socializare au aparut fotografii…

- Pe Autostrada A2, la kilometrul 69, un carambol a avut loc in urma cu cateva momente, conform ISU Calarasi. Din primele informatii, pe sensul de mers Bucuresti catre Constanta, un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara a avut loc in dreptul localitatii Dor Marunt,…

- Cantareata Alexandra Stan a fost implicata, vineri, intr un accident rutier in Bucuresti. Surse judiciare spun ca artista nu ar fi acordat prioritate unui taximetrist, scrie Digi 24.Accidentul rutier s a petrecut vineri, in jurul orei 13.00, la intersectia strazilor General M.H Berthlot si Luigi Cazzavilan.…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, in intervalul orar 23,00 - 04,00, in Pasajul Unirii, in vederea realizarii reparatiilor fibrei optice pentru semaforizare. Potrivit Brigazii Rutiere, joi noapte se va restrictiona traficul rutier in Pasajul Unirii, sensul de circulatie dinspre Bd. Dimitrie Cantemir…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca in acest weekend, in Bucuresti, vor fi impuse mai multe restrictii de trafic, avand in vedere desfasurarea unor evenimente. In zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 21,00 - 23,00, in Piata Unirii - Fantani Unirii va avea loc "Simfonia Apei". Astfel,…

- Pentru remedierea unei avarii survenite astazi 21 iunie 2019, la nivelul unui bransament de pe bulevardul Mamaia, din municipiul Constanta, s a impus restrictionarea traficului auto pe banda a doua de circulatie de pe acest bulevard, tronsonul cuprins de strazile Crisanei si Vasile Lucaciu, in intervalul…