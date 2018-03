Stiri pe aceeasi tema

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre Constanta…

- Participantii la trafic trebuie sa se informeze, inainte de a pleca la drum, in legatura cu situatia din zonele pe care urmeaza sa le tranziteze, sa aiba autovehiculele echipate de iarna, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum in urma conditiilor…

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre…

- CFR Calatori a anulat, pentru vineri, 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea si intre Slobozia si Ciulnita, din cauza conditiilor meteo. De joi de la ora 23.00 si pana vineri la ora 15.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat…

- Capitala si 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente de joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente de joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.

- O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora 23.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu, urmand a se inregistra ninsori abundente si viscol.

- O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora 23.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu, urmand a se inregistra ninsori abundente si viscol.Citeste si: Combinatul siderurgic…

- Autoritatile din Ialomita si Calarasi au decis ca toate unitatile de invatamant sa ramana inchise vineri, cand este anuntat un nou val de ninsori si viscol. Judetele vor fi sub cod portocaliu de ger, ninsori abundente si viscol.Decizia a fost luata, miercuri, in cadrul Comitetului Judetean…

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Codul portocaliu care vizeaza ninsoare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pentru Banat. Se vor inregistra ninsori abundente și se va depune un strat de zapada consistent, fenomene insoțite temporar de viscol.

- Viorica Dancila cere mobilizarea autoritaților, pentru gestionarea codului portocaliu. Premierul Viorica Dancila a cerut autoritatilor, in deschiderea sedintei de Guvern de miercuri, 21 martie, sa se mobilizeze pentru a gestiona bine situatia generata de caderile masive de zapada si fenomenele extreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 15 judete si Capitala, incepand de joi seara pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- Greul abia urmeaza, avertizeaza meteorologii, care au emis, pentru urmatoarele zile, noi alerte de vreme rea, culminand cu un cod portocaliu ce va fi instituit joi seara și care va viza treime din țara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada,…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu.

- Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius, sunt inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se afla sub cod portocaliu de ger pana vineri seara. Pentru restul judetelor – treisprezece – este in vigoare o atentionare…

- In jur de 170 de zboruri si peste 100 de curse feroviare au fost anulate joi in contextul in care agentia meteorologica nipona a avertizat ca vor exista conditii de viscol, ninsori abundente si vant puternic in intreaga tara, relateaza DPA. Agentia meteorologica nipona a prognozat ca un sistem de presiune…

- ANM anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00.

- Sapte judele din sudul tarii se vor afla de miercuri dimineata, de la ora 6:00, pana miercuri seara, la ora 20:00, sub Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, potrivit unei atentionari emise de...

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, un nou Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, valabil pentru 7 judete din sudul tarii, pana miercuri seara la ora 20:00. Judetele...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 27 februarie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de ger, viscol si ninsori abundente. Prima avertizare emisa este de cod galben de frig,...

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate de iarna, in conditiile in care meteorologii au emis mai multe Coduri portocalii de ninsori si viscol, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Recomandam…

- Din aceasta dimineata, 26 februarie, si pana joi va fi ger in toata tara. Potrivit ANM, Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla sub alerta cod portocaliu de ninsori abundente si...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si vant puternic, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala, relateaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- Vestile rele despre verem nu par sa conteneasca. Pe langa faptul ca se anunta cateva zile cu temperaturi foarte scazute, meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de ninsori, una dintre ele – COD PORTOCALIU – vizand Bucurestiul si alte judete din sud. In prima faza, specialistii de la Administratia…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub...

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub cod galben de vreme rea.

- ATENTIONARE METEOROLOGICA EMISA DE ANM in interval de valabilitate: 13 februarie, ora 20 – 15 februarie, ora 15.Fenomene vizate: precipitații in extindere, moderate și local insemnate cantitativ, intensificari ale vantului. In intervalul menționat, precipitațiile vor fi in extindere, dinspre sud-vest…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente....

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate:…

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari Cod portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana joi seara in 20 de judete din Moldova, Transilvania si Oltenia,...

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Astfel, potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22,…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol.Citeste si: Liberalii asteapta SEMNALUL lui Iohannis pe alegerile anticipate: 'Presedintele…