- Emanuel Ungureanu, invitatie emotionanta catre un politist clujean. "Stimata doamna Marin, ne vedem la clopotul Memorandiștilor?" Deputatul clujean Emanuel Ungureanu a lansat sambata o invitatie emotionanta catre "victimele lui Lucan" dar si catre un subcomisar de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta in Piata Unirii din Capitala. O ambulanta care se grabea spre un caz, avand semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost sulberata de un bolid.

- Incepand cu anul universitar 2018 2019, ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca vor fi scoase la concurs 200 de locuri pentru Licenta la sectia de medicina militara. Din pacate, locurile nu sunt disponibile la Constanta ci la Targu Mures 60 si Bucuresti 140.Citeste si: Imagini de la eveniment. Ministrul…

- Ambulanta era din judetul Neamt si transporta un pacient in stare grava catre Bucuresti. Masina a intrat in coliziune cu un autoturism. "In prima instanta s-a luat masura trasportarii pacientului de un echipaj SMURD Adjud la Spitalul Municipal Adjud", a declarat purtatorul de cuvant al ISU…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti în scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia.

- Trei oameni au fost atacați de caini in Iași. Un barbat, in varsta de 47 de ani, a ajuns de urgența cu ambulanța la spital, dupa ce a fost mușcat de zona genitala. Doi caini din rasa boxer, folosiți pentru paza, au scapat dintr-o gospodarie din Iași și au atacat ințial o adolescenta de 15 ani care locuiește…

- Flavia Mihașan, implicata intr-un accident de mașina. Vedeta a fost lovita in traffic de o tanara care se machia la volan, insa din fericire, asistenta de la Neața cu Razvan șui Dani nu a pațit nimic grav. Flavia Mihasan a povestit la Antena 1 cum s-a intamplat totul si a marturisit ca incidentul…

- O infirmiera a fost lovita cu piciorul și imbrancita din ambulanța de un pacient in stare de ebrietate caruia ii acordase ajutor medical. A femeia a cazut din ambulanța și s-a ales cu o factura a gambei drepte.

- O autospeciala sanitara care se afla în misiune, transportând un pacient, a fost lovita de un autoturism în care se afla si un bebelus de 4 luni, astazi, într-o intersectie din Timisoara.

- O ambulanta aflata in misiune a fost implicata, marti, intr-un accident rutier, in municipiul Galati, dupa ce a patruns intr-o intersectie si s-a ciocnit cu o alta masina, iar in urma impactului un copil de 11 ani a fost ranit usor.

- Soferul unui jeep Mercedes nu a acordat prioritate unei ambulante care se deplasa cu semnalele acustice si luminoase pornite si a lovit puternic autospeciala. Bolidul a fost proiectat intr-un stalp, doua persoane avand nevoie de ingrijiri medicale in urma accidentului.

- O femeie si-a pierdut viata intr-un accident petrecut joi dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. A fost lovita de o masina. Femeia s-ar fi aflat pe trecerea de pietoni din dreptul Casei de Pensii, in momentul impactului. Masina care a acrosat-o este un taxi. La…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu este șocata de crima de la metroul din București, care a indurerat o țara intreaga. Marți seara, o crima oribila a avut loc la stația de metrou Dristor 1, unde o femeie a impins o tanara pe șine , care a murit. Imaginile surprinse de camerele de inregistrare…

- Accident mortal pe DN 19, in Diosig, luni dimineața, 11 decembrie. O fetița de un an și jumatate a murit. In accident au fost implicate doua autovehicule. Polițiștii rutieri se afla la fața locului și efectueaza cercetari La fața locului s-au deplasat echipajele stației de pompieri Sacuieni cu autospeciala…

- Un microbuz care transporta 20 de persoane a fost implicat, in aceasta dimineața, intr-un accident rutier, in zona localitații Tulgheș din județul Harghita. Doua persoane au murit și alte 18 sunt ranite. La nivelul județului a fost declanșat Planul Roșu de intervenție, anunța IGSU. UPDATE – ora 10.26:…

- Accident auto in Harghita, cu un mort și patru raniți. Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. „Un tanar…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe DN 1B, pe raza localitatii Bucov. O femeie a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversare. Momentan nu se stie daca femeia se angajase in traversarea strazii prin loc marcat. La fata locului…

- O eleva de clasa a X-a a fost luata cu ambulanța, luni, de la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Focșani. Asistenta medicala a liceului a chemat salvarea, dupa ce fata s-a prezentat la cabinetul școlar, acuzand dureri și amorțeala la nivelul unui picior. Ea a povestit ca in timp ce se indrepta spre școala…

- Unei eleve de clasa a X-a, de la Colegiul Ion Mincu din Focșani, i s-a facut rau in clasa. Ea a declarat ca a fost lovita de o mașina gri condusa de o femeie, in zona ANL din cartierul Sud. Eleva a povestit ca șoferița a oprit, a intrebat-o daca e bine, iar ea i-a raspuns ca da, drept urmare conducatoarea…

- Pentru desfașurarea pregatirilor pentru organizare, respectiv derularea ceremoniilor cuprinse in programul Zilei Naționale a Romaniei – Festival de Romania au fost emise dispoziții cu privire la restricții de circulație astfel: Se restrictioneaza circulatia rutiera, in data de 30.11.2017 intre orele…

- Meteorologii spun ca ne așteapta o iarna grea, cu cateva episoade de viscol puternic și temperaturi extrem de scazute. Probabilitatea de apariție a viscolului in București este similara cu ceea ce se estimeaza pentru partea de sud-est a țarii, respectiv un viscol in decembrie, doua in ianuarieși unul-doua…

- Sambata, in jurul orei 17.00, in zona complexului Slava, deputatul Radu Vasilica a fost implicat intr-un grav accident de circulatie. Deputatul se afla pe motocicleta si a incercat sa depaseasca pe partea dreapta un autoturism condus de o femeie de 38 de ani. In accident a fost implicat si un al treilea…

- O femeie in varsta de 70 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce mergea pe marginea strazii. Accidentul s-a produs zilele trecute in localitatea Gastesti, la fata locului deplasandu-se un echipaj al Serviciului de Ambulanta, care a acordat ingrijiri medicale…

- Inca un an jumate pentru finalizarea unui tronson al Autostrazii Sebeș-Turda FOTO Santierul pe un lot al Autostrazii Sebeș-Turda inainteaza foarte greu și este nevoie de inca 19 luni pentru finalizare lucrarilor. "Lotul 2 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, între Aiud Sud și Alba Iulia…

- In ultima miercuri a lunii noiembrie, la București va avea loc a V - a ediție a NovemBEARD, manifestare a barbaților barboși și a celor care pentru o luna decid sa-și lase barba sa creasca... in scop caritabil.

- Corina Grigore, tanara de 19 ani, din Limpeziș, lovita aseara de un TIR in timp ce mergea pe marginea drumului, se afla acum in stare grava la Spitalul Floreasca din București. O ambulanța antișoc a venit direct din Capitala pentru [...] citește mai mult Post-ul „O ambulanța antișoc a venit direct de…

- Mesajul unei asistente de pe ambulanța a creat reacții uimitoare in mediul virtual. O cheama Ioana, locuiește in București și le-a raspuns tuturor celor care au intrebat-o de ce a ales sa practice aceasta meserie. Pentru cei care au criticat-o, mesajul tinerei ar putea fi o adevarata lecție de viața.…

- Plutonierul major Iulian Rotariu, pompierul botosanean care in 2016 a alergat 500 de kilometri in deserturile Gobi si Atacama și 420 de kilometri, de la Sofia la București, iar in luna mai a acestui an, 250 de km in deșertul Kalahari din Namibia, pleaca intr-o noua misiune extrema.

- Mediul universitar trebuie sa fie permanent prezent si direct implicat in proiectele de inovare, care tin de mediul digitalizarii, a declarat marti Mircea Dumitru, rectorul Universitatii din Bucuresti, in cadrul Digital Romania International Forum.

- Patru persoane au fost ranite, joi, dupa ce o ambulanta aflata in misiune a intrat intr-un taxi, intre victime fiind doctorul si asistenta de pe autoutilitara, potrivit MEDIAFAX.Accidentul s-a produs joi la pranz in municipiul Constanta si, potrivit primelor informatii, ambulanta a lovit taximetrul…

- Traficul feroviar pe ruta Cluj - Bucuresti este blocat, joi dimineata, in judetul Alba dupa ce o femeie a carei identitate nu a fost inca stabilita a fost accidentata mortal de un tren interregio.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Alba, Luminita Prodan, a declarat ca o femeie a fost accidentata mortal, in apropierea Garii Aiud, de trenul IR 1836 ce circula pe ruta Cluj Napoca - Bucuresti. "Cercetarea la fata locului este in desfasurare si urmeaza sa fie stabilite imprejurarile producerii…

- Imaginile neputintei la Filiasi, in judetul Dolj! O femeie de 67 de ani, victima a unui accident rutier, a fost dusa la spital cu o duba de transport marfa. Martorii au sunat in disperare la 112, chemand o ambulanta, dar niciun ajutor nu a venit.

- Este ancheta la Spitalul Judetean Buzau dupa ce un politist de 35 de ani a murit din cauza unor probleme respiratorii. Starea barbatului s-a agravat, dar nu s-a gasit nicio ambulanta care sa-l transporte la o unitate medicala din Capitala. Catalin Motoasca a ajuns pe 19 octombrie la camera de garda…

