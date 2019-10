Stiri pe aceeasi tema

- Un monument in memoria polițiștilor rutieri cazuți la datorie va fi donat de catre Corpul Național al Polițiștilor. Acesta ar putea fi amplasat langa Poliția Capitalei, pe Calea Victoriei.

- Un tanar de 30 de ani este cercetat in stare de arest preventiv sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, informeaza DGPMB, potrivit Agerpres. Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Joi, 5 septembrie a.c., aproximativ 200 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul "National Arena" din Capitala a meciului de

- Polițiștii Capitalei au prins in flagrant doi barbați care incercau sa patrunda intr-un apartament din Sectorul 4, aceștia avand asupra lor mai multe chei și instrumente artizanale speciale pentru a forța sistemele de asigurare a ușilor. Barbații au fost reținuți, potrivit Mediafax.Polițiști…

- Doua persoane au fost retinute de politisti, sub acuzatia ca ar fi inlesnit practicarea prostitutiei in cazul mai multor femei, in mai multe apartamente situate in sectoarele 3 si 4 din Bucuresti, informeaza vineri DGPMB. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis AGERPRES, joi, politisti…

