Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la informatiile aparute in mediul online in ceea ce priveste intentia Primariei Capitalei si/sau a Primarului General de a majora impozitele si taxele din Bucuresti, facem urmatoarele precizari: Avand in vedere informatiile puse la dispozitia opiniei publice de Primaria Municipiului Bucuresti…

- Campania "Prioritatile Orasului Tau" dureaza pana pe 22 martie si se deruleaza in Bucuresti si cele 40 de resedinte de judet. Pe baza raspunsurilor va fi dezvoltata o lista finala de proiecte prioritare de dezvoltare urbana, pentru prima data agreate atat de administratia publica, cat si de comunitatea…

- Elena Țardea, din comuna Sohatu, județul Calarași, ne semnaleaza faptul ca pentru autoturismul cu capacitatea cilindrica de 1396 cmc, i se cere anul acesta un impozit de 70 de lei, fața de anul trecut, cand a platit doar 56 de lei și ne intreaba daca majorarea taxelor și a impozitelor locale este legala.…

- Primaria Municipiului Targoviște reamintește tuturor contribuabililor faptul ca sunt ultimele 3 zile in care mai pot beneficia de scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor și taxelor locale, in conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea 207/2015 privind…

- Cozi s-au format la plata taxelor și impozitelor in mai multe orașe din țara. La Galați, mulți oameni s-au așezat la coada noaptea, in timp ce la Suceava primul care și-a platit obligațiile fiscale a fost primarul Ion Lungu.Peste o suta de galațeni s-au strans la Direcția de Taxe și Impozite…

- Directia Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad anunta ca ultima zi de plata a taxelor si impozitelor locale la casieriile directiei este 28 decembrie 2018. Platile se fac pana la ora 12.00. In schimb, platile online, prin intermediul platformei Globalpay-Indeco, vor putea fi facute…

- Consiliul Local al Municipiului Targu-Jiu a aprobat ieri, 20 decembrie 2018, scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale pentru persoanele fizice. Pentru a veni in sprijinul contribuabililor si pentru prevenirea acumularii de noi datorii la bugetul local, stimularea…

- Autoritațile locale de la Vulcan au lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare care vizeaza valoarea taxelor și impozitelor locale in anul ce urmeaza. Potrivit edililor vor exista mici creșteri, insa acestea nu vor fi semnificative. “Este vorba de indexarea taxelor și a impozitelor…