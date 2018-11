Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti este al treilea oras din lume si primul din Europa în privinta blocajelor înregistrate în trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Milioane de femei din Europa sunt victimele violenței și discriminarii. Liderii organizațiilor internaționale pentru femei s-au intalnit la București pentru a dezbate problema inegalitații dintre genuri.

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, iar autoritatile ar putea lua in calcul inclusiv renuntarea la cota unica, a declarat Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, la Bucuresti. "Motivul pentru care politicienii pierd…

- Situația de nesiguranța de la CSM București nu se regasește și la celelalte echipe de nivel european. Sunt antrenori care conduc formații mari din Europa de peste 10 ani! Luand cele 16 echipe de Liga Campionilor, din acest sezon, CSM București e prima care-și schimba antrenorul. Sunt și alte 6 echipe…

- Europa trebuie sa-si reduca dependenta de Rusia si sa isi diversifice sursele de procurare a energiei. Este mesajul transmis de secretarul american al Energiei la summitul celor trei mari, desfasurat la Bucuresti.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti, la Palatul Cotroceni, unde participa la Summitul celor Trei Mari, ca Europa incepe „sa ramana fara suflare” pentru ca nu respira cu cei „doi plamani, de est si de vest”.