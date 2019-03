Bucuresti devine Orasul Joburilor: 130 de companii, peste 6.000 de joburi si 10.000 de vizitatori

Cel mai mare targ de cariera din Romania revine in Bucuresti, pe 5-6 aprilie, la Sala Palatului. Editia din aceasta primavara le propune candidatilor rolul de turisti in "Orasul joburilor", acesta fiind mesajul principal al evenimentului.



Angajatori de TOP Bucuresti reuneste companii de top, angajatori care activeaza in domenii foarte variate, de la IT&C, Inginerie, Financiar - Bancar, pana la Marketing & Comunicare, FMCG, BPO, Retail, Audit & Consultanta.



Evenimentul Angajatori de TOP se transforma pentru 2 zile in locatia "must visit", un oras pe care niciun candidat in cautarea…