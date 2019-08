București: Concurs de startup-uri tech ​Startup-urile de tehnologie vor avea ocazia sa-și prezinte ideile de afaceri în fața unor potențiali investitori sau clienți, la o competiție care va avea loc în octombrie 2019, la București, în cadrul unui salon tech.



