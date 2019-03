Stiri pe aceeasi tema

- In pofida Brexit-ului, universitatile britanice vor studenti romani. Peste 30 de universitati britanice si alte cateva zeci din tarile nordice, Elvetia, Franta, Germania, Austria, SUA si Canada vin in weekend la targul World Education Fair sa-i convinga pe elevii romani sa-si continue studiile in strainatate.

- O romanca a celebrat ziua Unirii Principatelor Romane la Viena, in capitala Austriei. Ea a organizat și un eveniment in acest sens printr-o depunere de coronae.In timpul ceremoniei, un militar austriac a salutat tricolorul romanesc. „Dragi prieteni, imaginile de mai jos nu sunt nici…

- Infringement impotriva Vienei pentru alocatii copii ai angajaților straini Comisia Europeana a deschis astazi procedura de infringement împotriva Austriei pentru legea prin care alocatiile copiilor muncitorilor straini care nu traiesc împreuna cu parintii lor pe teritoriul austriac au…

- Pentru ca Mihai Cristian Dide a fost prezentat drept liderul Rezist, deși nu are nicio legatura cu aceasta comunitate din care nu se știe cine face parte, protestatarul ne-a transmis un mesaj. ”Avand in vedere ca in multe din video-reportajele sau articolele publicate, numele meu a fost asociat…

- Grupul german Lufthansa si-a pastrat si in 2018 titlul de cel mai mare operator aerian european, cu un numar record de pasageri - 142,3 milioane, in crestere cu 10% fata de 2017 - in timp ce compania irlandeza low-cost Ryanair, liderul din 2016, a transportat 139 de milioane de pasageri, informeaza…

- Grupul german Lufthansa si-a pastrat si in 2018 titlul de cel mai mare operator aerian european, cu un numar record de pasageri - 142,3 milioane, in crestere cu 10% fata de 2017, informeaza publicatia germana Handelsblatt. Creşterea s-a datorat şi evoluţiei foarte bune a subsidiarelor…

- Departamentul de Stat American a angajat compania Transiris, condusa de un roman, Silvian Centiu, si cu mai mult de jumatate din personal in Romania, pentru a crea strategia de imagine a Statelor Unite in lume. Strategul principal, directorul de creatie, coordonatoarea de proiect, si mare parte din…

- Potrivit unui comunicat al Transiris, remis miercuri Agerpres, strategul principal, directorul de creatie, coordonatoarea de proiect si mare parte din echipa proiectului este formata din romani. Initiativa de strategie se concentreaza in prezent pe Europa si a inceput cu un proiect pilot in Austria,…