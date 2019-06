Circulatia pe sensul Turda – Crangasi al pasajului Pod Grant se va inchide incepand de luni, ora 12,00, in vederea continuarii lucrarilor de reabilitare si consolidare, informeaza Primaria Capitalei printr-un comunicat transmis AGERPRES. Bretelele aferente acestei cai vor ramane in continuare inchise, precizeaza PMB. Rutele principale de ocolire sunt Podul Basarab si Gara de Nord. […] Articolul București: Circulatia pe sensul Turda – Crangași al pasajului Pod Grant se inchide incepand de luni apare prima data in Monitorul de Vrancea .