Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Stare Civila isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei Pentru Evidenta Persoanelor a Municipiului Pitesti si are ca principala activitate inregistrarea nasterilor, casatoriilor si deceselor, care se produc pe raza municipiului Pitesti, dar si eliberarea certificatelor de stare civila…

- Incepand cu luna martie a acestui an au intrat in vigoare modificarile aduse Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, prin Legea 232/2017. In acest context, reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Arad au transmis ca potrivit noilor reglementari „agentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 13 februarie proiectul de lege privind…

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum referitor la un imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) care ar urma sa fie destinați proiectului “Cartierul pentru Justitiei”. Este, in fapt, o prelungire a proiectului ”Cantarea Romaniei”, de pe timpul lui Ceaușescu.…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei…

- Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. Judecatorii l-au scapat de arestul preventiv dupa ce s-a impacat cu victima pe care a inșelat-o. Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar, au decis marți magistratii Judecatoriei Strehaia. Judecatorii au decis ca nu este nevoie ca…

- Magistratii Judecatoriei Strehaia au decis, marti, ca Leo de la Strehaia sa fie cercetat sub control judiciar. Hotararea poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare. Surse judiciare citate de Mediafax au declarat ca Leo de la Strehaia s-ar fi impacat cu romanul stabilit in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 referitoare la stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenar. Potrivit ordonantei, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale preia activitatile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Judetul nostru sta mai prost ca niciodata cand vine vorba despre sporturile de echipa. Candva o mare campioana, echipa de baschet feminin, FCC ICIM se zbate sa tina pasul cu echipele finantate de autoritatile locale, viitorul fiind sumbru. Poloistii de la AMEFA, din aceleasi considerente, nu pot…

- In expunerea de motive sunt invocate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform carora, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, sumele se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile…

- București, 23 februarie 2018 Domnului Calin Popescu-Tariceanu Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 23 februarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.Vezi…

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- Sindicaliștii din educație au pichetat ieri Ministerul Muncii și au discutat cu ministrul de resort, pentru a obține o serie de promisiuni in vederea remedierii neajunsurilor din sistem. Astazi ar fi trebuit sa aiba loc alte proteste, dar reprezentanții FSLI au anunțat, aseara, ca acestea au fost amanate…

- Fostul director al DRDP Cluj a pierdut definitiv procesul cu ANI Fostul director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Cluj, Eugen Cecan, a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), in urma unei sentinte a instantei supreme. Agentia Nationala de Integritate…

- Cu siguranța, plantațiile pomicole pot fi rentabile și afacerile din acest domeniu pot fi de mare succes! Reprezinta una din modalitațile cele mai eficiente de punere in valoare a fondului funciar. Sistemele moderne, superintensive, asigura profituri mari chiar și la suprafețe mici. Unul din avantajele…

- Primaria Alba Iulia a incalcat legea in ultimii ani pentru ca nu a constituit in cadrul bugetului propriu ”Fondul destinat activitaților de tineret”, iar din comoditate, neputința, neștiința sau alte interese ascunse nu a alocat banii ONG-urilor de tineret pe baza competiționala, prin concurs de proiecte,…

- Primaria Sectorului 3 ofera, tot in premiera pentru București, persoanelor care au dobandit cetațenia romana și nu au avut niciodata domiciliul in Romania, posibilitatea programarii on-line pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila. De asemenea, persoanele…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- In legatura cu anunturile aparute pe site-urile de profil, conform carora diverse persoane ofera spre vanzare licente de taxi, Biroul de Presa al Municipalitatii este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Primaria Municipiului Bucuresti condamna ferm orice abatere de la litera legii si va lua…

- Masura se va aplica din data de 20 mai 2019 Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare…

- De la 20 mai 2019, pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF. Avand…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- George Ivascu a fost avizat cu 16 voturi „pentru” si 7 „impotriva”. „Cultura Romaniei nu incepe cu fiecare mininistru al Culturii. Ministrii trec, cultura ramane. Ministrul doar o administreaza”, si-a inceput el discursul.George Ivascu a facut o trecere in revista a activitatii sale profesionale.…

- Inițiatorii legii 29/2018, care șterge impozite și contribuții sociale datorate de cei care au construit cvartaluri de blocuri de birouri și locuințe, sunt patru parlamentari PNL, intre care și Raluca Turcan. UPDATE: Reacția Ministerului Finanțelor: „Ministerul Finanțelor Publice face urmatoarele precizari…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- Din acest an, absolventii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 de lei. Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti,…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Totusi, pentru a putea beneficia de aceasta facilitate, solicitantii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, luni, ca le-a cerut politistilor locale sa aplice legea in cazul stapanilor de caini de lupta care nu respecta regulile privind deplasarea acestora in spatiul public. "Ca autoritate publica suntem obligati sa ne ocupam de animalele…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a trimis secției de procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea din funcția a procurorului Eugen Stoina, conform unui comunicat de presa al institutiei: "In conformitate cu notificarea facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Taximetristii independenti vor fi coordonati printr-un dispecerat si o aplicatia a Primariei Municipiului Bucuresti, prin Compania Transporturi, anunta institutia. Administratorul public al Capitalei a avut o intalnire pe aceasta tema cu taximetristii independenti. "In cadrul intalnirii,…

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Anul 2017 nu a fost nici pe departe unul al pacii sociale, revendicari si nemultumiri venind dinspre majoritatea sindicatelor. Marsurile si mitingurile de protest la adresa Legii salarizarii sau a modificarilor la Codul Fiscal s-au intetit in special dupa a doua jumatate a anului. Sindicatele…