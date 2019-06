BUCUREȘTI: Bătălia de la miezul nopții. VIDEO Scene extrem de violente s-au derulat vineri seara in Capitala. Doua tabere s-au incaierat pe o strada și a fost nevoie de intervenția polițiștilor și a jandarmilor. In bataia generala s-au folosit sabii și bate, iar atacatorii nu s-au sfiit sa loveasca fara mila un om prabușit la pamant. Doua persoane au ajuns la spital și alte doua la audieri. Martor: ”Uitati-l cum vine cu scutul in mana, ca spune ca nu este adevarat! Uitati! Ii vedeti, da?” Fimul atacului cu sabii și bate din Capitala, surprins de camere Imaginile au fost surprinse vineri seara de o camera de supraveghere pe o strada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene de o violenta extrema s-au derulat vineri seara in centrul Capitalei. Doua tabere s-au incaierat pe o strada din centru si a fost nevoie de interventia ferma a politistilor si a jandarmilor. Conform unor surse, scandalurile dintre cele doua familii de romi se tin lant de ani buni, iar scene similare…

- Scene extrem de violente s-au derulat vineri seara in Capitala. Doua tabere s-au incaierat pe o strada și a fost nevoie de intervenția polițiștilor și a jandarmilor, potrivit protv.ro.In bataia generala s-au folosit sabii și bate, iar atacatorii nu s-au sfiit sa loveasca fara mila un om prabușit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pe rauri din 19 judete, pana luni la miezul noptii. Potrivit hidrologilor, in intervalul 2 iunie, ora 18:00 – 3 iunie 2019, ora 24:00, se vor semnala scurgeri importante…

- Proaspat reinscaunata la sefia PSD Bucuresti, Gabriela Firea a avut azi-noapte, dupa sedinta CEx a PSD, un schimb de replici cu protestatarul Marian „Ceausescu“. Primarul Capitalei a anuntat ca va face publice informatii despre cine il plateste ca sa o denigreze.

- Doua persoane sunt audiate de politistii din Capitala dupa ce un barbat a reclamat ca, in urma unui conflict izbucnit in trafic, in Sectorul 4, persoane necunoscute i-au avariat autoturismul, lovindu-l cu bete din lemn. Barbatul nu a fost ranit in urma incidentului.Politia Capitalei a anuntat…

- Aproximativ 50 de grefieri și personal auxiliar de la Judecatoria Bistrița, Tribunalul Bistrița-Nasaud și parchete au ieșit, vineri, in fața Palatului de Justiție din Bistrița pentru a protesta și a-i susține pe colegii care au participat la mitingul organizat in București in fața Guvernului. Grefierii…

- Imagini ingrozitoare au fost surprinse intr-un tramvai din Bucuresti, luni. O tanara care a urcat cu un pui de ciobanesc german in lesa i-a socat pe oameni. A inceput sa isi bata patrupedul cu pumnii.

- Fortele de ordine din Bucuresti desfasoara, sambata seara, o ampla actiune de cautare a barbatului care a evadat din Penitenciarul Jilava, au declarat pentru News.ro, surse judiciare. Actiunea se deruleaza in zone din sectoarele 4 si 5, iar o strada din Sectorul 5 ar fi fost inchisa.