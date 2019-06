Bucuresti, alaturi de Moscova si Istanbul pe primele locuri in Europa la blocajele in trafic (TomTom) Orasele Moscova, Istanbul si Bucuresti erau anul trecut pe primele locuri in Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom, informeaza site-ul dutchnews.nl.



La nivel global, Bucurestiul s-a situat pe locul 11 in 2018, dupa ce in 2017 a fost pe locul zece. In medie, soferii din Bucuresti irosesc cu 48% mai mult timp blocati in trafic, fata de o medie de 65% in Mumbai (India), 63% in Bogota (Columbia), 58% in Lima (Peru), 58% in New Delhi (India) si 56% in Moscova (Rusia) . Mumbai, Bogota,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese”, partial documentar, va fi lansat de Netflix pe 12 iunie, potrivit Variety, relateaza News.ro.Citește și: Facebook a incalcat legile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal in Canada Productia va fi…

- Hong Kong a ramas cea mai scumpa piata imobiliara de pe planeta, in conditiile in care pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari, iar pretul mediu al unei proprietati din segmentul de varf este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport realizat de firma de consultanta imobiliara…

- Hong Kong a ramas cea mai scumpa piata imobiliara de pe planeta, in conditiile in care pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari, iar pretul mediu al unei proprietati din segmentul de varf este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport realizat de firma de consultanta imobiliara…

- Hong Kong a ramas cea mai scumpa piata imobiliara de pe planeta, in conditiile in care pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari. Dacă vorbim despre segmentul de vârf, preţul mediu al unei proprietăţi de lux este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport…

- Bursele mondiale inregistrau luni scaderi importante, in urma degringoladei de vineri seara de pe Wall Street, afectate de ingrijorarile cu privire la incetinirea economiei mondiale. "Îngrijorările legate de economia mondială au revenit", a comentat Alan Skrainka, analist la Cornerstone…

- Un desen semnat de Picasso, intitulat ''Joueuse de flute et nu couche'' (1932), lucrare inedita pe piata de arta si detinuta de Muzeul de Arta Moderna din New York (MoMA), va fi pus in vanzare de Christie's la Paris, in data de 28 martie, a anuntat miercuri casa de licitatii, potrivit…

- Istanbul (locul 120) si Bucuresti (locul 118) sunt in 2019 in topul celor mai ieftine orase europene in care sa traiesti, arata un studiu publicat marti de Economist Intelligence Unit (EIU), informeaza Euronews. Pe plan global, pentru prima oara de cand se realizeaza studiul, trei metropole…

- ”Coșmarul” Jelena Ostapenko nu se intoarce in cariera Simonei Halep. Letona care i-a suflat romancei titlul de la Roland Garros 2017 a fost doborata de Marketa Vondrousova, la turneul de la Indian Wells. Cehoaica a revenit de la 0-1 la seturi și s-a impus cu scorul 4-6, 6-3, 6-4, pașind in optimile…