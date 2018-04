Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer turc a lovit opt mașini pe strada doamna Ghica din București. Barbatul a fost depistat cu o alcoolemie de 0,55, dupa ce a fost dus la Institutul Național de Medicina Legala pentru prelevarea de probe biologice. Polițiștii Brigazii Rutiere au anunțat duminica dimineața ca un cetațean turc, aflat…

- Circa 150 de curti si aproximativ 1.000 de hectare de teren arabil, paduri si pasuni sunt afectate de inundatii sambata, 31 martie. Pompierii teleormaneni intervin de marti, 27 martie, la scoaterea apei din zonele inundate.

- Doua autoturisme avariate și trei persoane la spital. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona podului nou de la Agigea, în apropiere de Ro-Ro. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit din cauza unui șofer neatent, iar în…

- Pompierii de la ISU Calarasi au desfasurat un amplu exercitiu tactic unde a fost simulat un cutremur cu magnitutdinea de 6,8. Salvatorii ar fi trebuit sa scoata mai multe victime din Sala Polivalenta si sa le transporte la cadrele medicale unde ar fi primit ingrijiri medicale. Cea mai mare…

- Lisa Hackl din Austria a ales sa studieze anul acesta la Universitatea Babeș-Bolyai. Dupa o luna petrecuta într-un camin din Cluj-Napoca, studenta de la științele comunicarii trage câteva concluzii clare despre țara noastra. “Repede am ajuns sa împart o ceașca de cafea…

- Pompierii si polististii au intervenit, vineri, alaturi de autoritatile locale, pentru deblocarea a aproximativ 150 de persoane care au ramas inzapezite cu masinile, astfel de situatii fiind in 20 de judete, potrivit Ministerului Administratiei si Internelor (MAI).La acesta ora, sunt in desfiasurare…

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de distrugere, identificat si retinut de politistii constanteni Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de distrugere prin incendiere si a destructurarii unui grup infractional organizat, din data de 16 martie a.c., cand 6 barbati, cu…

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiesti, unde flacarile au cuprins un rezervor dezafectat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii au fost solicitati…

- Cerșetorii din București apeleaza la tot felul de cai ca sa-i determine pe trecatori sa le dea bani. Unele la care nici nu ne-am fi gandit. Una dintre metode se numește “papușa” și nu le este straina polițiștilor, care nu o data i-au prins cu “papușa” in fapt. Cum acționeaza cerșetorii care folosesc…

- Pompierii covasneni au fost solicitati sa intervina, zilele trecute, pentru stingerea unui incendiu produs la o magazie din municipiul Sfantu Gheorghe. La locul interventiei s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. In urma incendiului, a carui cauza…

- Pompierii din partea Subunitatii Sannicolau Mare au avut parte de o misiune dificila. Au salvat un cal cazut intr-un canal, in cartierul Sighet, iar intervenția a durat aproximativ o ora. Din pricina greutatii animalului, dar si a faptului ca era obosit si speriat dupa cele cateva zeci de minute petrecute…

- In timp ce Europa este cuprinsa de un val de ger, Australia se confrunta cu ploi torentiale. Zeci de case si masini din orasul Townsville au fost inundate in ultimele 24 de ore, din cauza ploilor torentiale, informeaza abc.net.

- Venirea iernii a adus in discutie un subiect foarte important si anume acela legat de indepartarea zapezii de pe institutiile publice. Pe langa zapada, trebuie sa fie indepartate si turturii,asta tocmai pentru a evita eventualele probleme. Tocmai de aceea reprezentantii Curtii de Apel au solicitat…

- Sunt sute si sunt imprastiati in toata tara. Este vorba despre pasionatii de masini de teren care au decis sa-i ajute pe cei aflati la nevoie. Pentru ca sunt dotati cu masini de teren si echipamente de recuperare acestia intervin alaturi de pompieri pentru salvarea celor aflati in situatii dificile.

- Locuitorii și trecatorii din zona centrala a municipiului Vaslui au trait momente de panica, luni, dupa ce mai multe mașini de pompieri au ocupat o parte din Piața Civica. In cele din urma, situația a fost lamurita de catre reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, care…

- Doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au intervenit pentru stingerea unui incendiu la o anexa din localitatea Mintiu Gherlii. In anexa respectiva era amenajat un atelier și garaj auto, care au fost distruse de flacari in totalitate. Suprafața anexei era de aproximativ 100 de metri…

- Pompierii au intervenit, miercuri, intr-un apartament din municipiul Constanta, unde un copil de cinci ani fusese incuiat singur in casa. Vecinii au alertat pompierii, iar acestia au discutat 45 de minute cu copilul prin usa inchisa, pentru a-l linisti.

- Pompierii militari din Aiud au intervenit in aceasta seara, la Radești, pentru asigurarea zonei la o conducta de gaz sparta. „Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru asigurarea zonei la o conducta de gaz sparta pe raza localitații Radești”, transmite ISU Alba. Știre in curs de actualizare……

- Interventie dramatica pentru pompierii bistriteni. Un cațel a ajuns intr-un canal descoperit, la o adancime de 1,5 – 2 m si ii era imposibil sa iasa singur de acolo. Cativa oameni marinimosi l-au auzit latrand si l-au gasit speriat si agitat. Au chemat pompierii bistriteni care au reusit sa il scoata…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre Capitala, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- Un crater urias a inghitit miercuri seara mai multe masini intr-un cartier din Roma, conducand la evacuarea a 22 de familii care locuiau in cladirile din zona afectata, relateaza joi CNN. Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati…

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- Potrivit jurnalului de stiri de la Romania Tv de la ora 06.00 o explozie puternica s a produs, in urma cu aproximativ o ora, la un restaurant din Capitala, situat pe bulevardul Sincai.Foarte multe masini au fost avariate de suflul exploziei.Totodata locatarii apartamentelor de deasupra restaurantului…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie in varsta de 37 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia, scrie News.ro.

- O femeie de 37 de ani din Bucuresti a amenintat, timp de 12 ore, ca se arunca de la geamul apartamentului în care locuia, la etajul 6. Pompierii au intervenit greu în acest caz, dar, în cele din urma, actiunea a avut succes.

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Urmarire ca in filme, chiar in Capitala. Polițiștii au inceput sa urmareasca un șofer care a refuzat sa opreasca la semnele agenților, iar mai multe mașini au fost avariate in timpul acesta.

- Doua echipaje, unul de pompieri și unul de la Serviciul de Ambulanța Județean Brașov au fost chemați in aceasta dimineața, pe Bulevardul 15 Noiembrie, pentru a ajuta o persoana blocata in casa. Pompierii au incercat sa intre pe geam, cu ajutorul unei scari speciale. „Echipajele au gasit un barbat cazut,…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, in cadrul unui exercitiu, o simulare de incendiu ce a avut in scenariu salvarea unei persoane blocate la etajul patru al unui hotel. Reprezentantii ISU si-au testat capacitatea de interventie cu doua autospeciale,…

- Pompierii au fost alertati printr un apel la 112 ca un barbat a intrat in raul Dambovita, in zona Tipuri Noi din Capitala, acestia deplasandu se la fata locului. Barbatul a fost scos de scafandrii si transportat la spital.Barbatul are aproximativ 68 de ani. Din primele informatii, acesta s ar fi aruncat…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Pompierii suceveni au intervenit joi pentru localizarea și lichidarea unor incendii izbucnite la doua autoturisme.Primul incendiu a fost anunțat la 112 la ora 17:52, iar pompierii militari s-au deplasat pe soseaua de centura a municipiului Suceava, pe raza comunei Șcheia, unde un autoturism ardea ...

- Cinci masini au fost distruse in cursul noptii in municipiul Arad. Un barbat de 38 de ani, din Sanpaul a condus un autoturism pe strada Campurilor din municipiul Arad. „In dreptul imobilului cu numarul 6, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu 5 autoturisme parcate.…

- Un accident de circulație soldat cu doua persoane ranite, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a produs in aceasta dimineața pe drumul național 17, pe raza localitații bistrițene Șintereag.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au deplasat de urgenta la locul indicat pentru a efectua verificari iar…

- GHINION Un accident rutier in lant s-a petrecut marti, in jurul pranzului, in Barlad, in plin centrul orasului. Pe sensul Vaslui – Tecuci, pe strada Republicii, unde zeci de masini au format o coada serioasa la semaforul de la Primarie, o autoutilitara din Bucuresti care tocmai ajungea ultima la coada,…

- Accident teribil in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au fost implicate intr-un carambol, pe autostrada care leaga Praga și Brno. Un roman care se afla in apropiere de filmat amploarea dezastrului. Mai multe camioane și vehicule au fost implicate in accidentul…

- Cinci persoane au fost ranite si opt masini au fost distruse, luni, dupa incendiul izbucnit la statia de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Politistii si inspectorii de munca fac cercetari, fiind intocmit dosar penal, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- De mai bine de un deceniu, Draga Olteanu Matei a devenit scumpa la vedere, preferand sa-si traiasca linistita batranetea la Piatra-Neamt, unde s-a mutat in 2014, departe de haosul din Bucuresti.

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Atunci și Acum: Ludovic Orban, de la trubadur la liderul Opoziției in Romania. Președintele Partidului Național Liberal a fost ministru al Transporturilor, este cunoscut pentru pasiunea sa pentru muzica, și a preuat șefia celui mai mare partid liberal, dupa Alina Gorghiu și Raluca Turcan. La congresul…

- Pompierii prahoveni au intervenit, in ultimele trei saptamani, pentru stingerea a opt incendii care au izbucnit la locuinte amplasate la marginea localitatii Calugareni. Sapte dintre incendii au avut loc in perioada 21 - 30 decembrie. Dupa fiecare dintre interventii a fost stabilita drept cauza a…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- NEATENTIE SAU IGNORANTA?… In urma cu aproximativ o ora, pe strada Republicii din Barlad, in zona Spitalului de Urgența, s-a produs un carambol, in care au fost implicate trei autoturisme. Primulautoturism, cu numar de București, care se deplasa din direcția Vaslui spre Centrul Barladului, a intrat intr-o…

- 1.031 de masini au fost incendiate in Franta in noaptea de Anul Nou, numar in crestere fata de anul trecut, cand s-au inregistrat 935 de astfel de cazuri, a informat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, citat de agentiile EFE si AFP, relateaza Agerpres.

- Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar, din cauza fumului, apartamentele din jur au fost evacuate. Din primele informatii, incendiul ar fi pornit de la una dintre masinile parcate, care a explodat accidental. Pompierii au intervenit cu 14 autospeciale si inca se mai luptau cu flacarile si dupa miezul…