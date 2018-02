Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a votat, joi, proiectul de buget al Primariei Capitalei, care va fi in valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. Bugetul a fost votat cu 31 de voturi pentru si 17 impotriva. Consilierii PNL si USR s-au impotrivit acestui buget.

- Consilierii generali ai Capitalei vor supune la vot, joi, majorarea taxei municipale de apa uzata pentru 2018 la 0,09 lei pe metru cub, de la 0,05 lei pe metru cub. Desi abia joi se va supune votului acest proiect, Apa Nova taxeaza mai scump bucurestenii inca de la 1 ianuarie, situatie sesizata…

- S-a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti”. Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor. Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de…

- Proiectul de hotarare privind preluarea autobazei RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc saptamana viitoare, dupa ce a fost respins in urma votului la ultima sedinta.Proiectul…

- Aleșii hușeni se intalnesc joi, intr-o ședința extraordinara in care vor analiza 13 proiecte de hotarare. Printre cele mai importante se numara aprobarea bugetului local pentru acest an și a unor credite de angajament pentru lucrari de infrastructura. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat…

- Primaria Alba Iulia a incalcat legea in ultimii ani pentru ca nu a constituit in cadrul bugetului propriu ”Fondul destinat activitaților de tineret”, iar din comoditate, neputința, neștiința sau alte interese ascunse nu a alocat banii ONG-urilor de tineret pe baza competiționala, prin concurs de proiecte,…

- Majorarea incasarilor in bugetul public național din impozitul pe venit perceput din salarii, cu aproape 14 procente fața de anul 2016, se raporteaza direct creșterii salariilor, cu circa 11 procente.

- Perceput de majoritatea oamenilor de fotbal din Romania drept contracandidatul perfect pentru Razvan Burleanu la alegerile FRF, Ionut Lupescu, seful Comisiei Tehnice a UEFA, a declarat pentru ProSport ca saptamana viitoare isi va anunta clar intentiile legate de presedintia federatiei. Alegerile…

- "Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la suta pe an de la 1 la suta pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25 la suta pe an de la 3 la suta pe an incepand cu data de 8 februarie 2018", se arata in comunicatul citat de ECONOMICA.NET. BNR a…

- Grupul consilierilor PNL a inaintat catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti propunerea de atribuire a denumirii de Bulevardul Neagu Djuvara segmentului din Soseaua Virtutii cuprins intre Bulevardul Constructorilor si Splaiul Independentei

- Consilierii judeteni ai Partidului National Liberal au votat impotriva intereselor celei mai mari comunitati rurale buzoiene, care, culmea!, este condusa de un primar PNL, opunandu-se adoptarii proiectului de hotarare privind exprimarea avizului Consiliului Judetean Buzau in favoarea Asociatiei de Dezvoltare…

- In condițiile in care locuitorii din București și zonele limitrofe au urgenta nevoie de servicii medicale de calitate, planul Primariei Capitalei de construire a unui Spital Metropolitan in Sectorul 2, zone Pipera, a fost blocat de consilierii PNL și USR din Consiliul General al Municipiului București…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar urma sa se intruneasca intr-o sedinta extraordinara luni, la solicitarea PNL si USR, pentru a discuta despre situatia economica a celor 22 de companii municipale si a RADET si Elcen. Nu este insa sigur ca va exista cvorumul necesar, in conditiile in…

- „Nu ma asteptam ca domnul Busoi sa dea ordin consilierilor sa nu voteze, ca altfel ii da afara din partid. Fac apel la liderul PNL Ludovic Orban sa ia masuri cu privire la Crisian Busoi, pentru ca el se face vinovat de respingerea acestui proiect", a declarat Gabriela Firea duminica, la Romania TV.…

- "Trei soferi ai firmei UBER au batut un taximetrist, in fata unui club din Bucuresti. Taximetristul a cerut ajutorul colegilor, care au ajuns la locul faptei sa-l salveze pe cel atacat si au sunat la seviciul unic de urgenta 112. Soferii UBER au fugit pana la sosirea politistilor si a ambulantei SMURD",…

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Prețul painii ar putea crește chiar și cu 10% de luna viitoare. Majorarea pretului este cauzata de cresterea tarifelor la electricitate si gaze naturale, explica producatorii. Nu este insa, singurul motiv. Costul produselor de panificatie este influentat si de majorarile salariile, decise de autoritati.

- PMB face deratizare gratis pentru Asociațiile de proprietari. La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat in ședința de miercuri, 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind aprobarea finanțarii Programului unitar de Igienizare de la…

- Proiectul de hotarare privind preluarea in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Spitalul Metropolitan”, a fost respins astazi, in Consiliul General, desi Primarul General,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, proiectul de hotarare care prevede acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer.

- Lovitura dura pentru Gabriela Firea: Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a respins, miercuri, prin vot solicitarea primarului Gabriela Firea, privind trecerea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera în subordinea primariei în vederea

- Consilierii generali ai PNL informeaza ca vor ataca in instanta hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de modificare a regulamentului referitor la transportul in regim de taxi.

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro, pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999. Tariful de utilizare pe…

- Ieri, pe Facebook, consilierul general pentru București Ciprian Ciucu, PNL a ridicat problema corespondenței dintre raspunderea (morala) a consilierilor. „Nu imi fac treaba de consilier general/politician așa cum mi-aș dori. Mi-aș dori ca toata ziua sa ma ocup doar de Primarie, doar de București.…

- Propunerile facute de Primaria Municipiului Bucuresti privind functionarea serviciului de taximetrie limiteaza foarte mult optiunile utilizatorilor, iar folosirea aplicatiilor de taxi are ca efect optimizarea fluxului taxiurilor si fluidizarea traficului general, spun reprezentantii Clever Taxi,…

- Bucureștenii se intreaba cat caștiga Gabriela Firea ca primar general, insa ceea ce mulți nu știu este ca fosta jurnalista a primit o indemnizație este mai mica decat cea a soțului ei, Florentin Pandele, edilul comunei Voluntari din județul Ilfov. In 2016, Florentin Pandele a caștigat 48.077 lei din…

- Operatorul Star Taxi App SRL considera decizia luata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu privire la schimbarea regulamentului de taximetrie din Bucuresti, ca fiind una abuziva, potrivit unui comunicat de presa. Operatorul Star Taxi App SRL considera decizia luata de Consiliul…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat, marti, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) cu 39 de voturi pentru si 12 abtineri. „Eu cred ca ne grabim. Ar fi fost mai normal sa intrebam si Casa Regala, pentru ca este posibil sa ne trezim ca membrii Casei nu vor fi de…

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) acuza Primaria Capitalei ca a lasat sute de copii cu dizabilitati fara stimulentul de 1.000 de lei pe motiv ca parintii acestora figureaza cu datorii intre 1 si 3 lei. Stimulentul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului…

- Curtea Europeana de Justitie a hotarat ca UBER este companie de taxi si trebuie sa se supuna regulilor. Compania a reactionat imediat sustinand ca activitatea companiei va continua normal, demersurile de autorizare fiind in curs de desfasurare. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE)…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte, miercuri, o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi.…

- Parcul Herastrau, redenumit Parcul Regele Mihai Intai Principesa Margareta, Custodele Coroanei române a transmis marti un mesaj prin care le multumeste tuturor românilor pentru afectiunea si gândurile pline de compasiune aratate la moartea Regelui Mihai. În scrisoarea…

- Modificarile aduse marti in Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu afecteaza servicii precum Uber, a transmis compania marti, dupa ce CGMB a adoptat proiectul de hotarare potrivit caruia in Capitala isi vor putea desfasura activitatea de transport in regim taxi doar transportatorii autorizati…

- Bucurestenii vor putea comanda taxiuri la telefon sau online prin aplicatii dar taximetristii nu vor mai putea primi comenzile de la clienti decat prin statiile radio detinute de dispecerate autorizate de Primaria Capitalei, conform unei decizii socante adoptate de Consiliul General al Municipiului…

- Noi reguli pentru practicarea taximetriei in București Foto: Arhiva. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, astazi, noul regulament pentru practicarea taximetriei. Noul set de reguli are rolul de a asigura un serviciu public de transport de persoane în regim de taxi la…

- Segmentul din soseaua Pavel Dimitrievici – Kiseleff, delimitat intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf, se va numi „Bulevardul Regele Mihai I al Romaniei”, ca urmare a unei decizii luate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, marti. Initiativa apartine grupului consilierilor…

- Parcul Herastrau va purta numele 'Regele Mihai I', conform unui proiect de hotarare adoptat marti de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), la propunerea primarului general. De...

- Taximetristii bucuresteni nu vor mai avea voie sa fumeze in masini si nici sa asculte muzica tare sau sa trimita SMS-uri. Asa a decis marti Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). In sedinta s-a discutat si despre schimbarea numelui Parcului Herastrau in ,,Parcul Regele Mihai I“.

- Liderul Partidului Democrat (PDM), Vlad Plahotniuc, a dat citirii unei rezoluții, adoptata astazi de Consiliul Politic Național al partidului, document care va fi „obligatoriu pentru Parlament și Guvern”. Potrivit lui Plahotniuc, partidul de la guvernare vine cu „o noua viziune și noi resurse umane”…

- Toate persoanele adulte cu dizabilitati, indiferent de gradul si tipul de handicap, pot beneficia de un sprijin financiar lunar, in valoare de 500 de lei, potrivit unei decizii a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Cu toate acestea, persoanele cu handicap, care nu au conturi bancare, nu-si…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 03 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finantare, ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile de acord pentru finantare…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului București a aprobat proiectul de hotarare privind ‘privind implementarea pe raza Municipiului București a biletului unic de calatorie Metrorex S.A. — RATB, parte din integrarea tarifara a sistemului de transport public’.…

- Consilierii generali din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) au aprobat, luni, introducerea biletului unic, valabil pentru RATB si Metrorex, primarul Gabriela Firea afirmand ca doreste ca acesta sa fie implementat pana la sfarsitul sarbatorilor de iarna. Consiliul General al…

- Aat proiectul de buget pe anul 2018, cat si Hotararea de Guvern pentru majorarea salariului minim la 1.900 de lei vor fi discutate abia saptamana viitoare de Executiv, a declarat vicepremierul Marcel Ciolacu.

- • la inceputul saptaminii viitoare sint asteptate ceva precipitatii sub forma de ploaie in timpul zilei si usoare ninsori dupa lasarea intunericului • in general vor fi temperaturi diurne pozitive • in cea mai friguroasa noapte vor fi -3 grade Celsius • Finele lunii noiembrie si inceputul ultimei luni…

- ”Actiunea politica a USR la Bucuresti nu are nimic de-a face cu ideea colaborarii in Opozitie pe care USR o pretinde public. Atacurile la PNL si sabotarea permanenta a propunerilor de colaborare pe care le adreseaza PNL au devenit o regula a politicii USR, la fel ca si sustinerea pe care USR o acorda…