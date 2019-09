Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) organizeaza, in perioada 20 - 22 septembrie, pe platforma Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura din Baneasa, cea de-a 21-a editie a Targului National al Mierii. Targul reprezinta cel mai important eveniment de profil din Capitala,…

- Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) organizeaza, in perioada 20 - 22 septembrie, pe platforma Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura din Baneasa, cea de-a 21-a editie a Targului National al Mierii. Targul reprezinta cel mai important eveniment de profil din Capitala,…

- Productia de miere din acest va fi mai mica cu aproximativ 15-20% fata de anul trecut si nu va depasi 15.000 - 17.000 de tone, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea. "Anul 2019 a fost mai modest decat anul trecut,…

- Un proiect inedit și in egala masura ambițios ia naștere la Școala "Grigore Moisil" din Ploiești. "Țara Plantacioșilor" este realizat cu sprijinul Institutului de Cercetare in Permacultura din Romania, in cadrul Programului de finanțare "Creștem Gradinescu". Echipa școlii și-a propus sa realizeze…

- Marți au fost comemorați, la monumentul din Padurea Verde, de langa Timișoara, partizanii din rezistența anticomunista care au luptat in Munții Banatului. In urma cu 70 de ani, acolo au fost executați liderii lor din zona Teregova și Domașnea. La ceremonie a fost prezent și senatorul carașean…

- Mihai Gadea a prezentat, luni, la Sinteza zilei, noi imagini exclusive cu Elena Udrea in Romania. Potrivit Antena 3, Udrea s-a intors in țara și a publicat, luni dupa-amiaza, o prima reacție pe pagina de Facebook. In plus, aceasta s-a afișat in fața jurnaliștilor, cu fetița ei in brațe, la fereastra…

- Apicultor fiind, de peste 30 de ani, am semnalat in nenumarate randuri pericolul pe care il reprezinta pentru existenta familiilor de albine schimbarile climatice si modul incorect in care se practica agricultura in Romania. Si nu numai pentru existenta familiilor de albine, ci si a oamenilor, din generatiile…

- Suedezii de la Ikea au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei. Retailerul suedez de mobila si decoratiuni…