Bucurestenii ingheata in apartamente. Seful RADET: V-as minti daca as spune ca nu vor mai fi avarii. Un astfel de fenomen nu poate fi prevazut

In timp ce tot mai multi bucuresteni sunt afectati de avariile in lant ale conductelor care ar trebui sa le aduca in case apa calda si caldura, directorul RADET insista cu promisiunile ca in primavara se vor face lucrarile restante de peste 27 de ani.



Joi 188 de blocuri din sectoarele 2 si 3 au ramas fara apa calda si caldura dupa ce conducta principala a crapat din nou. In timp ce le promiteau acestor cetateni ca vor rezolva avaria pana vineri seara, in cursul zilei alte aproape de 100 blocuri au cazut la randul lor victime ale tevilor vechi de peste 50 de ani.



Conductele…