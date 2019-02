Bucurestenii inca nu stiu daca apa de la robinet e buna. Autoritatile paseaza problema de la o institutie la alta

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, anunta ca analizele efectuate in data de 28 ianuarie de la statia Crivina arata ca amoniu in apa era de 0,796 mg/l, ceea ce inseamna ca se incadreaza in limitele legii, precizand ca Apa Nova trebuia sa anunte in scris acest lucru, dar au anuntat telefonic.

- Reprezentantii Apa Nova cer o ancheta privind poluarea cu amoniu a raului Arges, de unde a pornit intregul scandal legat de apa potabila din Capitala. Mihai Savin, directorul adjunct al companiei, a declarat la Digi 24 ca exista suspiciuni ca pe raul Arges ar fi avut loc o deversare de substante…

- ASOCIAȚIA PRO CONSUMATORI (APC), fosta Asociația pentru Protecția Consumatorilor din Romania (APC Romania), organizație de utilitate publica cu o activitate neintrerupta timp de 29 de ani, a constatat ca ministrul sanatații, dna. Sorina Pintea nu a folosit mecanismele și resursele de care dispune Ministerul…

- Ministerul Sanatații anunța ca in cursul zilei de 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Argeș, in urma topirii masive de zapada, motiv pentru care distribuitorul de apa potabila pentru București a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor. Miercuri, 30 ianuarie 2019, au…

- Apa Nova anunta ca in urma analizelor efectuate in ultimele ore calitatea si potabilitatea apei produsa si distribuita de catre companie consumatorilor din Bucuresti sunt sigure. Distribuitorul de apa din Capitala mentioneaza ca a crescut concentratia de clor din cauza topirii zapezii si a ghetii lucru…

- M.Sanatatii recomanda locuitorilor capitalei sa nu bea apa de la chiuveta Ministerul Sanatatii le recomanda locuitorilor capitalei sa nu foloseasca apa din reteaua publica pentru baut, prepararea hranei sau în igiena personala pâna la obtinerea rezultatelor finale ale probelor…

- Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care pe 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada, anunta Ministerul Sanatatii. Ca urmare a acestui fapt, miercuri,…

- Ministerul Sanatatii a testat calitatea apei din Bucuresti, in urma sesizarilor primite privind mirosul si gustul de clor, iar primele rezultate confirma ca nivelul de clor a depasit limita legala si apa de la robinet ar trebui evitata, cel putin pentru moment, in unele sectoare. "Distribuitorul…