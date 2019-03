Stiri pe aceeasi tema

- Primul tronson al Magistralei 6 de metrou 1 Mai - Otopeni a fost scos la licitatie de catre Metrorex. Este vorba de un tronson de sase kilometri cu primele sapte statii, de la 1 Mai si pana la statia Tokyo (zona complex comercial Baneasa), pentru care Comisia Europeana va acorda finantare nerambursabila.

- Lucrarile pentru Magistrala de metrou 5 vor fi incheiate in septembrie-octombrie, daca va fi rezolvat dosarul de contestatie in instanta cu privire la sistemul de automatizare, a declarat, luni, Dumitru Sodolescu, director Metrorex.

- Finantare europeana pentru metrou Magistrala 6 între Gara de Nord si Aeroportul Henri Coanda Otopeni a primit finantare europeana de peste 500 de milioane de euro. Suma a fost aprobata miercuri de comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, si urmeaza sa fie folosita…

- Metrorex are alocata, in bugetul pentru 2019, o suma de 30 de milioane de euro pentru achizitionarea a 13 trenuri noi pentru circulatia pe Magistrala 5 si 17 trenuri noi pentru magistralele aflate deja in...

- Calatorii au fost evacuati, in aceasta dimineata, dintr-o garnitura din care iesea fum, in statia de metrou Dristor 1, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. La aceasta ora, se circula ingreunat pe Magistrala 1 (M1), stația Piața Victoriei fiind cea…

- In 2018, numai pe aceasta magistrala de metrou au fost validate un numar de 69,46 milioane de calatorii, cu aproape 771.000 mai multe ca in 2017. Este singura magistrala de metrou care a inregistrat o creștere a traficului in 2018, potrivit g4media.ro, care citeaza surse Metrorex. In consecinta,…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat vineri ca, probabil, in luna ianuarie Comisia Europeana va aproba proiectul depus de autoritatile romane pentru finantarea unei parti din magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de Aeroportul Henri Coanda, informeaza Agerpres.roPe 29 decembrie, Guvernul…

- O posibila tentativa de sinucidere a avut loc joi la metrou la statia Piata Romana, la doar o zi dupa ce un tanar a incercat sa se sinucida la statia Costin Giorgian. Asa informeaza Metrorex care adauga ca, astazi, incepand cu ora 15:00, circulatia trenurilor de metrou este reorganizata pe Magistrala…