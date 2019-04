Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv dezvoltat in Australia, care foloseste inteligenta artificiala (AI) pentru a veni in ajutorul persoanelor cu forme severe de paralizie dependente de tehnologii de asistenta controlata, a primit luni aprobarea pentru un prim test efectuat pe oameni, potrivit Xinhua. Programata sa se desfasoare…

- Primaria Capitalei a lansat in testare primele patru aplicatii mobile: infoSTB (transport public), Parking Bucuresti, Social alert Bucuresti, Trafic alert Bucuresti. Bucurestenii pot testa aplicatiile si pot contribui la optimizarea lor.

- O parte din contribuabilii din Bacau vor fi obligați sa plateasca contribuții la sanatate in valoare de 348 de lei, chiar daca au realizat venituri in afara salariului, chiar și de 1 leu. In aceasta situație sunt persoanele care au incasat dobanzi de la banci, unele cu mult sub acest nivel, sau au primit…

- Șoferii amendați de la inceputul anuui 2019 pot sa nu iși plateasca amenzile. Cu toate ca la inceputul acestui an a intrat in vigoare o lege privind achitarea amenzilor contravenționale, pana in prezent, nu exista norme de aplicare a acesteia. Specialiștii spun ca, in condițiile date, statul ar incasa…

- Primaria Capitalei, prin Societatea de Transport București (STB), a inceput pe 12 februarie procedura de distribuire a formularelor necesare pentru eliberarea abonamentelor de calatorie destinate pensionarilor care beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun, dar și a insoțitorilor…

- O știre de tipul „fake news” a fost lansata de un candidat independent la alegerile europarlamentare, care susține ca persoanele cu dizabilitați, inclusiv copiii sunt in pericol de a nu mai incasa ajutoarele financiare din cauza viitoarei legi a bugetului. Ministerul Muncii infirma categoric și explica…

- Tinerii care nu au un loc de munca și iși doresc sa se perfecționeze in anumite domenii de activitate pot accesa fondurile publice sau creditele garantate de stat pentru a-și finanța studiile. Voucherele de formare profesionala sau creditele pentru plata cursurilor sunt doua dintre opțiunile pe care…

- Persoanele fizice care au realizat anul trecut venituri extrasalariale din activitati independente, dividend, jocuri de noroc, chirii si alte surse au obligatia de a-si definitiva impozitul pe venit pentru 2018 pana pe data de ...