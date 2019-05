Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile administrativ-teritoriale pot solicita, in cursul anului 2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 700 milioane de lei, pentru plata subvențiilor restante aferente furnizarii energiei termice…

- Locuitorii Sectorului 5 au ajuns sa spele la lighean, ca in Evul Mediu, din nepasarea si lipsa de solutii a administratiei PSD. Aproximativ 300 de blocuri nu au apa calda sau au apa cu portia de mai bine de o luna, cate doua - trei ore pe zi. Traiesc o calatorie neplacuta in timp, pe vremea comunismului.…

- Bucurestenii risca sa ramana fara apa calda in perioada urmatoare, daca autoritatile nu rezolva problema datoriilor pentru gazele livrate de Romgaz, a declarat, marti, Florian Mateita, reprezentantul Rominsolv, administratorul judiciar al RADET,

- Bucurestenii risca sa ramâna fara apa calda în perioada urmatoare, daca autoritatile nu rezolva, cu diplomatie si tact, problema datoriilor pentru gazele livrate de Romgaz, a declarat, marti, Florian Mateita, reprezentantul Rominsolv,

- RADET sustine ca - desi administratia locala nu a platit deocamdata catre ELCEN niciun leu din agentul termic furnizat in acest an - bucurestenii nu vor ramane fara apa calda, in perioada imediat urmatoare. Inca de la finalul lunii martie, ELCEN anunta - prin administratorul sau judiciar,…

- Compania Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Electrocentrale Bucuresti SA (ELCEN), a anuntat, miercuri, ca alimentarea Capitalei cu apa calda risca sa fie oprita in perioada urmatoare, in conditiile in care Primaria Capitalei nu a platit...

- Compania Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Electrocentrale Bucuresti SA (ELCEN), a anuntat, miercuri, ca alimentarea Capitalei cu apa calda risca sa fie oprita in perioada urmatoare, in conditiile in care Primaria Capitalei nu a platit subventia la energia termica si, astfel, ELCEN nu…

- Compania Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Electrocentrale Bucuresti SA (ELCEN), a anuntat, miercuri, ca alimentarea Capitalei cu apa calda risca sa fie oprita in perioada urmatoare, in conditiile in care Primaria Capitalei nu a platit subventia la energia termica si, astfel, ELCEN nu poate…