Stiri pe aceeasi tema

- "In sedintele succesive din 19.10.2018, Biroul Permanent si Comitetul Executiv al PSD Sector 5 au aprobat, in unanimitate, excluderea din partid a membrilor Florea Ancuta Doina, Pavel Marius Adrian, Sandulescu Nina si Suhan Valeriu Nicolae, pentru voturi repetate impotriva intereselor legitime ale…

- Traian Basescu a postat, vineri, pe Facebook, un text intitulat "'Doamna' din Voluntari si 'Topul' din Teleorman". "'Doamna' din Voluntari s-a suparat pentru ca cei patru consilieri generali ai PMP n-au vrut sa-i voteze proiectele prin care se sifonau bani catre clientela politica. Dupa mintea…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a comentat pe Facebook scrisoarea foștilor sai colegi prin care se solicita demisia lui Liviu Dragnea. Ivan spune ca demersul este unul ipocrit, care nu are nicio legatura cu dorințele cetațenilor. Europarlamentarul Catalin Ivan a comentat pe Facebook scrisoarea foștilor…

- Batalia pentru Bruxelles. In mai puțin de un an, batalia pentru un loc in Parlamentul European va ajunge la final. Alegerile din mai 2019 vor aduce la Bruxelles un nou lot de eurodeputați, iar partidele se pregatesc deja pentru campanie. Miza este una pecuniara: un salariu de europarlamentar depașește…

- Week-end de foc pentru PSD, dupa ce Gabriela Firea, primar general al Bucurestiului si om de baza al partidului, i-a atacat atat pe Carmen Dan, ministrul de interne, cerandu-i demisia, cat si pe Liviu Dragnea – presedintele partidului. Desi cererile sale, supuse la vot, nu au obtinut nici un fel de…

- Sorin Roșca Stanescu a declarat ca solicitarea Gabrielei Firea la ședința CExN PSD conform careia ar fi cerut demisia ministrului Carmen Dan dupa protestele din data de 10 august, exprima totodata puterea pe care primarul Capitalei a dobandit-o in partid. Mai mult, jurnalistul susține ca Liviu Dragnea…

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, a scris, miercuri, pe Facebook ca in anii '90 a participat la numeroase mitinguri pentru susținerea liderilor Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Radu Campeanu, insa fara a se intrece in „obscenitați”, facand referire la protestele care au loc in Romania. El susține ca…