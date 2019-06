Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost restricționat pe bulevardul Regina Elisabeta, intre Calea Victoriei și strada Academiei, ambele sensuri de circulație informeaza Brigada Rutiera, potrivit Mediafax. De asemenea, circulația a fost oprita și pe strada Știrbei Voda intre strada Popa Tatu si Calea Victoriei.…

- Traficul va fi restrictionat vineri si sambata, in Capitala, cand vor avea loc parada "Bucharest Pride", "Marsul Normalitatii", precum si Gala Premiilor, organizata de Marea Loja Nationala din Romania, potrivit Agerpres. "In ziua de 22 iunie, intre orele 14,00-20,30, se va desfasura adunarea…

- Peste patru mii de politisti si carabinieri vor asigura ordinea publica pe intreg teritoriul tarii in perioada sarbatorilor de Pasti. Acestia vor supraveghea ordinea publica in locurile de agrement, in preajma bisericilor, in gari, statii pentru transport, dar si vor patrula traseele nationale, transmite…

- Inspectoratul de Politie Judetean Buzau a luat masuri ca efectivele din subordine sa contribuie, alaturi de ceilalti factori cu responsabilitati in domeniu, la mentinerea ordinii publice in ziua de 21 aprilie, cand se sarbatoreste Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile. Astfel, aproximativ 200 de…