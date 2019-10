Stiri pe aceeasi tema

- Printre bancherii invitati sa se pronunte asupra subiectului se numara presedintele bancii Raiffeisen Romania, Steven van Groningen, directorul Patria Bank, Daniela Iliescu, directorul regional pentru Romania si Bulgaria al BERD, Mark Davis, si economistul-sef al Bancii Mondiale, Rogier van der Brink,…

- Selectionata Libanului, antrenata de romanul Liviu Ciobotariu, a obtinut prima sa victorie in faza a doua a preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondiala de fotbal din 2022, 2-1 cu Turkmenistanul, joi, pe teren propriu, in Grupa H, informeaza agerpres.ro. Hilal El-Helwe (5) a deschis scorul pentru gazde,…

- România se afla pe locul 51, din 141 de economii, în ceea ce privește clasamentul competitivitații la nivel global, urcând o poziție fața de 2018, reiese dintr-un raport al World Economic Forum (WEF). Vecinii noștri, bulgarii, se afla pe poziția 49, urcând 2 poziții în…

- Visa (NYSE:V) si Revolut, unul dintre cele mai importante fintech-uri din Europa, au anuntat astazi un nou parteneriat prin intermediul caruia Revolut isi va extinde accelerat business-ul la nivel global. Cu ajutorul brandului Visa si a gradului sau mare de acceptare la nivel international,…

- "In contextul global actual, domenii precum IT si cel al cercetarii-dezvoltarii-inovarii ("CDI") sunt elemente cheie ale unei dezvoltari sustenabile, iar digitalizarea accelerata determina atat guvernele, cat si companiile sa faca schimbari semnificative. Daca vorbim de companii, preocuparea constanta…

- Romania este printre țarile lumii cu cea mai redusa pondere a copiilor sub 14 ani in numarul total al populației, arata datele Bancii Mondiale, relateaza Business Insider. In clasamentul primelor 25 de țari din lume cu cea mai mica pondere a copiilor, majoritatea pozițiilor sunt ocupate de țari din…

- Bahrain devine a 17-a națiune ce alege sistemul Patriot pentru aparare antiaeriana și anti-racheta Regatul Bahrain a semnat un acord cu Armata Statelor Unite ale Americii pentru achiziția Patriot™, un sistem testat de aparare antiaeriana și anti-racheta produs de Raytheon. Documentul, denumit oficial…