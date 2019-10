'Aceste subventii (agricole, n.r.) pot fi folosite si pot fi gandite intr-un fel prin care fermierii sa poata sa isi schimbe standardul minim de viata. In Romania, spre exemplu, in loc ca aceste subventii sa fie alocate crescatorilor care au ferme mici, de familie, subventiile agricole nu au un plafon maxim, deci nu exista limite ale subventiilor agricole, astfel ca detinatorii celor mai mari suprafete agricole primesc in realitate foarte mult din aceste subventii. Aceste subventii agricole, in tari ca Danemarca, Polonia, Olanda, au un plafon maxim, pentru ca de ele sa beneficieze cei cu ferme…