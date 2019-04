Bucharest Fashion Film Festival 2019: filme cult, documentare premiate și o expoziție multimedia bucharestfashionfilm.ro I #BucharestFashionFilmFestival Daisies (1966), filmul cult al regizoarei cehe Vera Chytilova, interzis in anii ’60, documentarele Love, Cecil(2017) și Celebration (2018) și docu-ficțiunea Obscuro Barroco(2018), premiata la Festivalul de Film de la Berlin, completeaza programul celei de-a treia ediții a Bucharest Fashion Film Festival, ce va avea loc intre 11 și 14 aprilie, la Cinema Elvire Popesco, Teatrul Odeon, Promenada și Fix | Botanical Bar, potrivit unui comunicat bucharestfashionfilm.ro. Primul eveniment din Romania plasat la intersectia dintre fashion, film și… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

